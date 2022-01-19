接棒「臥虎藏龍」 索尼暌違20年投資「返校」導演新片

男主角陳柏霖。圖／牽猴子提供

電影 「返校」導演徐漢強新片「鬼才之道」去年釋出6分鐘的前導片，今天正式宣布，此片將會是索尼 影業自「臥虎藏龍」、「雙瞳」後，睽違近20年再度投資 的台灣電影，投資金額超過一半以上製作成本，為台灣電影市場注入國際新勢力。

索尼影業於2000年曾投資拍攝李安執導「臥虎藏龍」，武俠魅力橫掃全球並贏得奧斯卡最佳外語片殊榮；2002年投資陳國富執導「雙瞳」，為台灣電影開啟新格局篇章；2004年投資周星馳執導「功夫」，也創下全球驚人票房紀錄。

索尼影業總公司國際製片部門聯合主管麥可．瑞夫金表示：「我們一看到前導片就立刻愛上了這個案子！『鬼才之道』完美示範了台灣能為全世界帶來的高概念故事。我們很開心能再次與牽猴子合作，支持台灣蓬勃發展的本土電影，特別難得是在全球疫情期間台灣仍展現極高的彈性創作力，而我們也會持續關注投資亞洲市場。」

索尼影業台灣分公司總經理余卜康樂觀表示：「索尼影業國際製片持續與亞洲本土優秀電影人才合作，並一直在尋找具有國際格局的項目投資。當我們在牽猴子發佈記者會上看到『鬼才之道』的前導片後，便立即與美國總公司聯絡，獲得極高的好評。在地內容不分國界，對於這次的合作我們深具信心，也希望讓全世界看見台灣電影的無限潛能。」索尼影業國際製片除了投資超過百萬美金在「鬼才之道」，也取得電影全球發行與翻拍版權，以推廣台灣電影上世界舞台為首要目標。

「鬼才之道」監製之一陳怡樺對於這次可以順利獲得索尼影業的投資，她說：「與索尼影業討論合作細節的時候，感受到他們都是給予樂觀支持，這點是最難能可貴。在疫情下，原本2021拍攝時程延到2022年，一度擔心會受影響，沒想到索尼影業完全尊重我們並給予最大的鼓勵和耐心，順利促成此次投資合作。」

本片出品人身兼監製的李烈有感而發：「過去也有國際資金投資台灣本土內容，我們一直都在努力如何與國際影業合作將台灣內容帶往國際市場，索尼影業願意大手筆投資『鬼才之道』是往前進的一大步，也希望這個好消息能刺激台灣電影產業繼續拍下去。」2013年盧貝松「露西」來台取景拍攝擔任製片的李耀華也是「鬼才之道」監製之一，她對此次與索尼影業合作表示：「我們共同的目標就是把片子拍好，讓觀眾看到不同面貌卻又能打動人心的喜劇片。」

電影劇情描述往生的鬼魂在陰間力爭上流發展演藝事業，並努力發揮”驚人”的演技在陽世現身嚇人，立志成為靈界最恐怖傳說的超級鬼巨星。導演徐漢強目前正繼續埋頭於「鬼才之道」劇本修改階段，電影將於2022年開拍，有望於2023年透過索尼影業發行在戲院上映。