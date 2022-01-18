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漫威全新英雄「月光騎士」登場 多重人格身分起底

記者陳建嘉／即時報導
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」扮演有多重人格的超級英雄，也將揭開埃及諸神致命之戰的神祕核心。圖／摘自YouTube
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」扮演有多重人格的超級英雄，也將揭開埃及諸神致命之戰的神祕核心。圖／摘自YouTube

「星際大戰」男星奧斯卡伊薩克主演漫威全新英雄影集「月光騎士」即將登場，他飾演這位有多重人格的神秘英雄，之後預計也將加入「復仇者聯盟」，與雷神索爾、奇異博士並肩作戰。

故事敘述一位溫和的禮品店職員史蒂芬葛蘭特深受睡眠障礙所苦，甚至分不清夢境與現實的記憶與人生，有一天他發現自己另一人格是戰鬥傭兵，自己甚至還能掌控古埃及的神力，得集結所有人格對抗邪惡反派。

影片來源：YouTube Disney+ UK

據悉基努李維對「月光騎士」特別有愛，不過漫威選擇金獎男星奧斯卡伊薩克主演，此外「震撼教育」男星伊森霍克也在預告驚喜登場，外傳應該是反派。

金獎影帝伊森霍克在「月光騎士」扮演神秘角色。圖／摘自YouTube
金獎影帝伊森霍克在「月光騎士」扮演神秘角色。圖／摘自YouTube

「月光騎士」首度登場於1975年出版的「狼人夜」，因為太受歡迎，漸漸開始了個人故事。漫畫中，美國隊長成立了新的秘密復仇者（Secret Avengers）時，月光騎士受到了邀請並成為了正式成員之一。

漫威特地選在職業美式足球NFL季後賽超級外卡周，亞利桑納紅雀 （Arizona Cardinals）對洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）賽的中場休息時間，正式釋出漫威影業全新冒險動作影集「月光騎士」（Moon Knight）的首波預告片，出其不意給了超大驚喜。「月光騎士」將在3月30日於Disney+獨家上架。

奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」是全新的超級英雄，預計之後將會加入「復仇者聯盟」。圖...
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」是全新的超級英雄，預計之後將會加入「復仇者聯盟」。圖／摘自YouTube
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」是全新的超級英雄，預計之後將會加入「復仇者聯盟」。圖...
奧斯卡伊薩克主演「月光騎士」是全新的超級英雄，預計之後將會加入「復仇者聯盟」。圖／摘自YouTube
奧斯卡伊薩克先前在推特秀出自己與「月光騎士」原作漫畫合影的照片。圖／摘自推特
奧斯卡伊薩克先前在推特秀出自己與「月光騎士」原作漫畫合影的照片。圖／摘自推特
奧斯卡伊薩克主演全新漫威英雄「月光騎士」將在Disney+上推出。圖／迪士尼提供
奧斯卡伊薩克主演全新漫威英雄「月光騎士」將在Disney+上推出。圖／迪士尼提供

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