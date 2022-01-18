唱「寶貝」走紅…張懸無預警宣布離婚 結束2年半婚姻

安溥（張懸，右）難得和老公蘇柏維同框，中為HTC Vive Originals總經理劉思銘。圖／報系資料照

以「寶貝」走紅的歌手安溥（張懸）今開唱，她無預警在演唱會上宣布與先生離婚，據悉下午辦了離婚手續，打算之後再去看身心科。

安溥在全新巡演「曾經與你相遇-安溥Anpu」演唱會台北場上無預警宣布離婚，在唱到「外婆橋」這首歌前，安溥突然說：「我今天有很努力要專心唱歌，但有句話我趕快講一講，不然我怕我下半場唱歌會分心。我今天下午完成了辦理離婚登記，我拿了新的身分證，現在是單身。」原本擔心歌迷會難過的安溥沒想到一講完，台下的大家竟然鼓掌叫好，讓安溥大為意外，讓她開玩笑說：「Shit！我本來要安撫大家，以為大家會很難過的說，哈哈。」

她特別解釋自己會想想跟台下歌迷分享離婚感想，主要是覺得剛好有這樣的機會，跟自己喜歡的人分享近況。她表示：「我有個機會把生活近況以一個不會太嚴肅的方式跟大家說，大家現在看到我好好地站在這，身心良好，然後也發現我認識的人身心狀態也很好，我們會在往後的人生中繼續轉換調適身心。也許之後能把這件事當聊天的事，大家很健康，把這件事當健康的事，對我是光明開朗的。」

安溥更打趣說自己在上台前其實準備了各種版本的「離婚宣言」，她笑說：「有文學版跟生活版，還有準備官方跟周星馳 版。周星馳版本的就是六個字：莫再提莫再講、莫再提莫再講。」此話一出讓大家笑成一團。

話鋒一轉，安溥提到先前許多藝人離婚事件，讓她對於離婚這件事有各種體會，她打趣說自己「受教許多」，她表示：「我不想用公眾人物的角色去自述離婚這件事，因為我不是唯一的主角，我希望知道這個消息的人，我跟我的永遠的好朋友，能繼續作『好朋友』。」

安溥更提到自己很高興結過婚也離過婚，「因為能夠看到自己在各種情緒下，都抱持什麼念頭及決定，親眼看一次自己是麼樣的人，看一下他人的需求跟脆弱，終其一生，都得面臨去這麼赤裸面對情緒。」

安溥還說自己離婚後想做兩件事，一件是染頭髮、一件是想再婚後看心理諮商師。她提及：「我想了很久，我離婚的第一件事情，是染頭髮，我已經染了。然後我想試試在過完年後去看心理諮詢師，我想推銷這個觀念，在自己還在身心正常的狀態下，去檢視一下自己的身心靈健康。就像沒事去打皮秒，去做臉，每年給自己一兩個額度。」安溥說這也是她送給孩子的禮物，因為這樣才能作個身心健康的媽媽。

最後她感謝前夫：全華人 世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事，(對他)除了感激、還是感激。

安溥跟蘇柏維2019年8月8日登記結婚，育有2歲兒。婚後她把重心放在家庭，她曾提到和先生無論是工作或者生活，節奏感非常接近，鮮少爭執，豈料，今天爆出已離婚，且離婚後還跑去染頭髮轉換心情，震驚許多粉絲。

蘇柏維其實在去年貼文發出，「一種感情深華成家人一種平淡的愛」似暗示已離婚。而安溥也在去年中秋節發出電子信，寫到，「月前我結束了今年許多心傷的事也做了一些人生的決定，徒勞無本就是人類面對自身永遠的功課，我們和自己的每個心願，會再見的」，當時就被質疑感情生變。