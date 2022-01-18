「復仇者聯盟」導演再犯眾怒 狂言不跟美女上床怕後悔

「復仇者聯盟」導演喬斯威登再度登上封面，最新專訪內容卻仍招來一片罵聲。圖／摘自Twitter

曾經執導首兩集「復仇者聯盟 」的喬斯威登，過去被一堆科幻、奇幻片迷奉為偶像，他的代表作「魔法奇兵」影集，不只捧紅女主角莎拉蜜雪兒吉蘭，且由於第一要角為女性，主角群之中又有當時美國影集不常主打的蕾絲邊情侶，被公認是女性主義的經典之一，他也被拱上神壇，儘管他的其他作品叫座的不多。

而在他攜手漫威、靠著兩集賣座亮眼的「復仇者聯盟」影片，讓他的事業衝上更高的位置，看似幾乎要無所不能，直到他接受了DC邀請，接手完成本已被查克史奈德拍攝完大多數情節的「正義聯盟」，上映後評價、票房雙落空，大部分人把原因歸咎於他，而更多黑幕在查克版「正義聯盟」重啟、補完於HBO Max推出後才被掀開，喬斯竟然主動砍掉大半非裔男星雷費雪的戲，還恐嚇「神力女超人」蓋兒加朵，揚言她若不乖乖配合就毀了她的事業。

自此後，喬斯威登從女性主義的旗手、書呆宅男心目中的王，一路墜落到如過街老鼠人人喊打，快一年後他又登上「紐約」雜誌封面，針對一堆的批評反駁，但網友愈看愈搖頭，認為他不僅完全無法說服大眾，還暴露出更多的性格問題。

對於蓋兒加朵的控訴，他解釋來自以色列的她，母語並非英語，而自己是被氣到了以後就會用詞更天花亂墜的人，他絕對沒有威脅蓋兒，蓋兒希望某場戲被拿掉，他則回應除非她把他綁在火車軌道上，被她誤以為是他要把她綁在火車軌道上。對此，蓋兒打槍：「我非常清楚地理解他講的是什麼。」

喬斯威登的黑暗面被揭發後，「魔法奇兵」和姐妹作「夜行天使」的劇組人員也砲轟他過去的種種劣跡，甚至包括他戲外和演員或是女性人員糾纏不清，借職權和她們發生關係並不是第一次。

喬斯在最新的訪問中回答得令人不知該作何感想：「我真的覺得對她們很抱歉，我認為自己在拒絕和她們上床這件事情上，實在是沒有任何的力量，真的不是開玩笑。我身邊充滿年輕的美女，那種我小時候都不會注意到我的女生，我很怕如果有機會不跟她們歡好，我會永遠在後悔。」至少他對那時的行為仍感到很羞恥與害怕有一天被揭穿。

雷費雪曾經指控喬斯試圖在「正義聯盟」把他的膚色調亮，暗指喬斯種族歧視 ，透露喬斯曾經對自己提出的質疑放話：「你這樣好像是在給我下指導棋，我從來不接受這些，就算是小勞勃道尼來也一樣！」

喬斯辯稱是自己要改變原本過暗的色調，所有人的臉都被調亮，還反擊雷費雪，說他是個「壞演員」—不管演技還是為人，稱自身遭到惡意對付。雷費雪則在社群網站 上寫道：「看來喬斯威登已經自導自演了自己的『終局』。」喬斯看似低迷的影壇聲勢，在最新訪問內容刊出後，顯然也不太會有可能翻身，只怕還更增反感。