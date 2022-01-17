「好萊塢甜姐兒」電梯遭強吻 「火車便當式」唇槍舌戰

兩人直接在電梯中上演「火車便當式」的激情擁吻。（圖：威視提供）

改編自暢銷全球25國的浪漫愛情小說 ，由「好萊塢甜姐兒」露西海爾（Lucy Hale）、「逃出夢幻島」（Fantasy Island）奧斯汀史托威爾（Austin Stowell）攜手主演的愛情喜劇「黑特冤家」（The Hating Game）。本片男女主角露西與奧斯汀不僅以28公分的「最萌身高差」重現書中男女主角的身高差距，電影 造型團隊更是將兩人外在「神還原」成書中形象。

電影也精采呈現出書中情慾情節，兩人於小說中精采的唇槍舌戰與情慾親熱戲更是被原汁原味地搬上大銀幕，兩人原本在電梯中面面相覷、衝突一觸即發，沒想到下一秒露西竟向前索吻，而被「硬上弓」的奧斯汀更是直接霸氣地捧起嬌小的露西進行「火車便當式」的激情擁吻，火辣的畫面讓人有無限遐想！

此外，男主角奧斯汀史托威爾則是透露最初接演時，大批熱情書迷湧入社群 提供建議，讓他備感壓力，因此猛看愛情片做功課，並以「英倫男神」休葛蘭（Hugh Grant）為目標來努力，奧斯汀表示：「休葛蘭非常會詮釋浪漫愛情片的各種角色，而且都超有魅力。」

私底下是好朋友的奧斯汀與露西兩人這次在片中也展現絕佳默契，讓導演直呼是「完美人選」。可以與好友一同主演的露西海爾更是興奮不已：「我跟奧斯汀認識很多年了，我非常信任他，跟他對戲的每一幕都跟我想像的一樣。」並補充道：「我甚至覺得『這真的是工作嗎？太荒謬了！』，因為玩得太開心了！」