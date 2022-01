帥氣男星偷吃真人秀女星 遭揭還擁有「格雷」性愛密室

贊恩馬利克(左)與吉吉哈蒂德去年分手,被爆料早就背著她偷吃。(路透資料照片)

樂壇偶像、前「1世代」成員贊恩馬利克,去年與一起生了女兒的超模吉吉哈蒂德戀情破裂,被控抓住吉吉的母親尤蘭達去撞梳妝台、還一面飆罵髒話。近日一位英國 真人秀女星艾比克拉克,稱自身和贊恩曾背著吉吉打得火熱,洩露贊恩早在和吉吉分手前已經對她不忠。

贊恩與吉吉外表上堪稱相配,也各自擁有廣大粉絲,自從公開交往後,彼此的人氣互相拉抬,皆大歡喜,雖然分分合合,卻總能重修舊好,在吉吉生了女兒之後,粉絲們以為這是他們幸福的結局,豈料一年之後就再次撕破臉。早先有傳他們一起在滑雪 勝地亞斯本度假,現在看來只不過是共同照顧女兒,愛情是再也回不來了。

經過了高䠷修長的吉吉後,贊恩據傳在交友App上註明想找「豐滿、有曲線」的女生,和艾比克拉克的爆料非常符合。曾短暫參與英國真人秀「The Only Way Is Essex」的艾比,自稱當初以為贊恩和吉吉已經分手,才跟他天雷勾動地火,贊恩很喜歡她的豐臀,一直抱怨在洛杉磯 能遇見的都是些瘦巴巴的排骨精,迫不及待想把她帶進自己的臥房。

艾比表示是在一次與友人到洛城度假,在當地最潮的酒吧中碰見贊恩,贊恩的眼睛一直盯著她的豐臀不放,彷彿想引起她的注意,讓她很吃驚。接著一位女士把她拉到一旁,說道:「贊恩真的很喜歡妳的樣子,願意到他那桌去嗎?」當她跟著那女士走過去,贊恩對她的身形曲線讚不絕口,馬上對她手來腳來,直呼她讓自己回想到舊愛—女團「混合甜心」中的佩芮艾德華。

不過這次邂逅艾比與贊恩只交換了連絡方式、常互傳訊息,直到彼此都返回倫敦,艾比才被贊恩帶回在當地的豪宅中。艾比形容,贊恩的家裡幾乎每一間房都是明亮、現代感的風格,唯獨臥房一片全黑,宛如「格雷的五十道陰影」性愛密室的真實翻版,因此她後來暱稱贊恩是她的「格雷先生」 ,兩人在房內有如乾柴遇上烈火,享盡魚水之歡,艾比曾經以為彼此可能有未來,直到看到贊恩的手機中有吉吉傳來的簡訊,還寫著十分想他,才發現自己成了小三,只得斬斷這露水情緣。可是贊恩並沒對她死心,還時不時傳訊息給她,有一次她和某位前男友都還在床上,英國時間凌晨3點,已返回洛杉磯的贊恩想跟她FaceTime,當場情況超級尷尬。

對此,贊恩到現在都無任何回應。