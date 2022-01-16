炎亞綸「地震學」後又出招 「深夜氣氛容易使人專注」

炎亞綸自創Youtube頻道節目「IconiA」。圖／CL Creative＆ Entertainment提供

炎亞綸在自己Youtube頻道節目「IconiA」，邀來有「泰國 Justin Bieber」的Kongthap Peak作客，兩人先是聊到當時Peak赴韓選秀節目「PRODUCE X 101」時每天只睡1小時的艱辛訓練過程，及當時練習生們的樂趣居然是丟水瓶遊戲，讓主持人炎亞綸也立刻擺出成功後的專屬POSE。

兩人還聊到創作靈感多半在深夜才會產生，炎亞綸更拿科學研究指出，深夜的氣氛更容易使人專注，也是他繼地震 學後，再一次展現個人學識涵養。

影片來源：YouTube 炎亞綸 Aaron Yan

中文名王陽晴的Peak曾於2019年1月出演韓國Mnet的新概念音樂推理節目「看見你的聲音第六季」， 同年5月還參加韓國大型音樂選秀節目「Produce X 101」被廣為人知，雖止步於50強，但他回到泰國後便與Bella Ranee Campen一同主演「愛的判決書」，上演一段浪漫的年下姐弟戀。

由於Peak在11歲的時候就到英國 留學，整集訪問Peak都用標準的英國腔與炎亞綸進行全英文訪問，當被問到學中文是否感覺到困難，Peak更是分享了因為自己的韓文跟中文是同時學習，加上兩個語言發音有一些非常類似，導致常常搞混的有趣經驗。

兩人一來一往互動更是有趣又好笑，炎亞綸先是請Peak教自己一句泰文，Peak直接教了一句「衛生間在哪？」讓炎亞綸哭笑不得，但又不得不承認真的非常實用！當炎亞綸想教Peak用中文說「你有衛生紙嗎？」時卻慘遭滑鐵盧，話才剛一講，Peak就用準確發音說出透露早就學過這句了！