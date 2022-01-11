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認握不堪證據 李靚蕾再槓王力宏：我已報警

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認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

記者林士傑／綜合12日電
李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)
李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

李靚蕾昨晚6度控訴王力宏帶3男試圖強行進入「吾疆」，當中還有陌生男子，王力宏的經紀人表示3人包含服務王力宏夫婦12年的生活助理、在職11年的員工，還有1位保全人員，也說李握有證據的話請直接提告，對此，李靚蕾一早回應：「如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。」

李靚蕾聲明全文：

1.結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理??大家都知道那是你的「私人」助理(受你倔用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子)。

2.如果真如我所說是否應該報警？我有報警。

3.我想像力豐富?請說清楚那一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4.只是想看孩子?我一直不只是歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約??「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為什麼未經同意要硬闖?為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在??

5.沒抱到小孩十分難過?你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農歷年才願意安排回來看孩子...

6.律師建議?哪一律師會建議你違反協議，帶著未經同意的三個男人(其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子)來「看孩子」還要要求監控?請你提供. .我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行更可怕?如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麽多人硬闖?

6.透過司法?我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力..來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。

7.如果有證據就提供?好 如果你同意我就po...(原本想說不要這麼不堪...畢竟包含很多隱私...也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽..)。

李靚蕾提出8點聲明反擊王力宏。(取材自Instagram)
李靚蕾提出8點聲明反擊王力宏。(取材自Instagram)

李靚蕾 王力宏 隱私

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