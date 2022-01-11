相信嗎？哈利、梅根最新眼中釘是她 不是威廉、凱特

梅根（左）與哈利在八卦刊物中常是小氣、易怒的形象。（路透資料照片）

英國哈利 王子和妻子梅根 雖然是皇室中最知名的人物，也三天兩頭有他們的報導，但他們對八卦刊物始終不願意配合，因此出現在其中的形象永遠很負面。最新「OK! 」雜誌就稱哈利對於描述自己母親黛安娜的影片「史賓賽」非常受不了，可惜扮演黛安娜的克莉絲汀史都華，勇奪奧斯卡 影后的呼聲不低，幾乎已確定一定會入圍，讓他非常不爽，有意缺席所有關於該片的邀約。

偏偏這樣子就礙到了被傳一心想重回好萊塢風光亮麗生活的梅根，梅根對於「史賓賽」儘管也不敢恭維，卻對於演藝圈活動還是參與度極高，巴望著能受邀現身奧斯卡頒獎典禮，無奈哈利最著名的就是「假不來」，對於喜歡或不喜歡的，他都不想也不擅長偽裝，梅根仍想參加各種好萊塢活動，就算碰到克莉絲汀史都華，假裝打個招呼就可以躲到一旁，哈利卻不太想配合，因此夫妻之間可能快要為此僵持不下。

專門打臉八卦的網站，稱哈利和梅根至今都沒有發表對「史賓賽」的看法，兩人曾被傳在2020就接到奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎人的邀約，卻禮貌的回絕，因此兩人沒有一定非要在奧斯卡典禮上亮相不可，也不一定都和克莉絲汀史都華有關。至少現在離奧斯卡入圍名單公布時間還有快一個月，什麼事情都很難說得準，他們也不至於為那麼奇特的理由和克莉絲汀史都華鬧不快。