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李靚蕾控王力宏 找黑道背景人士約她見面 「別裝可憐」

李靚蕾PO7秒打臉片 BY2再怒發證據逼接受法律制裁

記者黃保慧／即時報導
By2發文喊話李靚蕾。（取材自微博）
By2發文喊話李靚蕾。（取材自微博）

王力宏李靚蕾婚變後，長文中爆料介入婚姻關係的砲友影射是BY2妹妹Yumi，Yumi上月報警，從出示的報案單可見警方受理「被誹謗案」，李靚蕾當時立刻回擊，但由於李靚蕾至今沒拿出任何實質證據，導致中國網友風向急轉，開始質疑李靚蕾所指控的真實性。時隔多日，今天BY2和李靚蕾又在網路開戰。

BY2工作室發文表示，「我們沒有顛倒是非的文釆，只有公證過的證據和清白。希望@李靚蕾Jinglei 不要繼續誹謗污蔑、操控輿論，給更多年輕人做不良示範。你人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身份。既然上線了，請告知你的聯繫方式和通訊地址，接受法律的裁判。」她們也附上私訊截圖證據。

李靚蕾則是分享7秒的螢幕錄影畫面，可見在私訊中無法搜尋到BY2工作室的訊息，也意味BY2工作室自始自終從未提過警方聯絡方式給李靚蕾，李靚蕾文末也寫道：「我文中所提及的事情，句句屬實，我一定會盡我所能配合調查，把證據提供給警方的。關於你和『閨蜜』放出各種五花八門的消息已經三周了，希望能到此為止。當公眾人物的門檻是否應當是可以帶給社會正面影響的人(或至少能不帶來負面影響的人)，值得我們省思。」

BY2發文。圖／摘自微博
BY2發文。圖／摘自微博

李靚蕾 王力宏 微博

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