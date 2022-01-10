史上最冷 第79屆金球獎的5大奇異現象

金球獎典禮沒有明星頒獎，沒有得獎者來領獎，一切設計居然還是維持正常頒獎典禮的形式做下去。（歐新社）

第79屆金球獎 頒獎典禮已在9日晚間舉行，倘若懊惱怎麼沒注意到、錯過轉播，其實非常合理，因為早在去年、金球獎主辦單位被爆料多年來會員不吸納黑人、女星受訪常被吃豆腐、劇組砸大錢招待疑似賄賂等弊端，湯姆克魯斯率先寄還自己所獲的3座獎座後，砸大錢取得好幾年典禮轉播權的NBC就宣布本屆不播頒獎實況，所以全球想看頒獎的觀眾都看不到，不是只有坐在家中的各位而已。

怪象1：過去和大牌互相吹捧 今年只有「他們」還願相挺

過往金球獎因是「奧斯卡風向球」而備受矚目，眾家大牌為了把握典禮場合替自己和影片進軍奧斯卡造勢，也大都會盛裝出席，因此星光陣容常比奧斯卡還更閃亮。

主辦單位好萊塢 外籍記者協會，每年都把場地布置成好幾十張圓桌的形式，席間供應酒水、點心，讓來賓能在等獎揭曉的過程在台下把酒言歡，所以金球獎典禮的氣氛照例比奧斯卡輕鬆，也呈現不一樣的看頭。

然而好萊塢外籍記者協會為確保典禮卡司夠堅強，入圍 或得獎名單愈來愈抱大牌的大腿而忽略片子本身的好壞，屢屢上眼讓人跌破眼鏡的結果，譬如去年「幸福剛剛好」，被影評砲轟是年度最差的電影之一，卻提名金球最佳音樂或喜劇類影片、凱特哈德森也入圍音樂或喜劇類影后，引發公眾對金球獎公信力的質疑。

因此金球獎早就有一堆問題要改正，遲早會業力爆發，只是沒想到就在今年的第79屆。過去最喜歡捧大牌的金球，今年一個大牌都找不來，唯二還願意錄短片、在史上最冷也最奇怪頒典禮支持的只有「魔鬼大帝：真實謊言」夫妻檔阿諾史瓦辛格、潔美李寇蒂斯，前者拿過今日已取消的年度最新秀獎，後者則以該片獲得最佳音樂或喜劇影片女主角，也難怪願意在此時逆風而行，給金球獎一點溫暖。

怪象2：入圍者不敢高調慶祝 得獎者也不能太張揚

好萊塢業界形成「抵制金球獎」風向之後，往年一堆入圍影片都會強打「金球獎X項提名」的廣告，今年格外靜悄悄，歐美媒體也幾乎不約而同大幅減少相關的報導，以往入圍名單揭曉後就會有一大堆的感言或是遺珠分析，今年安靜到詭異。

在頒獎典禮後，得獎者畢竟和提名者心情大不同，要他們不吐露些心聲實是有違人性，但因為今年氣氛迥異，除了「魷魚遊戲」吳永秀事業據點在南韓、不需要顧及好萊塢這邊的主流聲浪，仍可以把它當做件大喜事來好好感恩之外，其他歐美得獎者，不是裝作這事沒發生般的都不回應，就是設法用最平靜的語氣、最低調的留言方式來處理。

就像才20歲已登上金球獎影后寶座的「西城故事」瑞秋賽格勒，在推特上的回覆是：「2019／1／9／ 我爭取到『西城故事』中瑪麗亞一角，2022／1／9 我靠這個表演得了金球獎。人生真是非常奇特。」哪一點看到為了金球得獎而喜悅？卻是今年這種怪環境下只能展現的態度。

至於走紅快30年、數度入圍金球獎，直到今年才登上影帝寶座的威爾史密斯，不僅入圍名單公布時隻字未提，頒獎後到現在也毫無動靜。 「金球獎」宛如「佛地魔」，大家都知道它存在，卻都不能大聲說。

怪象3：沒轉播還硬辦典禮 「儀式感」是必須的？

過去一年多有不少人居家辦公、上學，照說無需再像以往把自己弄得整整齊齊，卻也有人強調要有「儀式感」才能調整好要上班上課的心情，所以還是會穿上去辦公室時的服裝，說服自己就算都待在家，也不要過於鬆懈。

本屆金球獎頒獎，沒有任何管道播映，也是可以主辦單位找人宣達名單即可，或是乾脆直接發布在官網上。但他們都沒有這樣，還是弄出了一個所謂的「典禮」來，有舞台，有人上台揭曉，舞台上有螢幕打出入圍者和得獎者的畫面，只除了台下來賓沒有任何被提名者和影片團隊人員、頒獎者也多半是好萊塢外籍記者協會合作單位的代表，給人的感覺，很像是好萊塢外籍記者協會與合作單位相約聚會同樂，而玩樂的形式是「我們來頒獎吧」這樣。

坦白說，關起門來不給外人看的活動，主辦單位想怎麼搞都可以，還硬是要弄成頒獎典禮，只能說「儀式感」恐怕真的對某些人非常重要。

怪象4：妳可能不能愛我 我們還是真的只愛妳

好萊塢影視界抵制今年金球獎，憑「成為里卡多之路」角逐戲劇類影后的妮可基嫚自然是不會在典禮上出現，況且首先發難的人是她的前夫湯姆克魯斯，她也不便公然唱反調。

過去金球獎對妮可寵愛有加，各大影視獎項還沒有注意到她的實力時，就搶先以「妮可基嫚愛的機密」頒給她一座最佳音樂或喜劇類女主角。最經典實例在於「時時刻刻」，全美10多個影評人協會一致頒獎給「遠離天堂」茱莉安摩爾，本來奧斯卡封后呼聲最高的也是茱利安，結果金球獎把最佳戲劇類影后獎頒給「時時刻刻」的妮可基曼，讓風向為之大轉，最後妮可竟在奧斯卡影后大戰後來居上，順利抱走小金人。

近年來妮可轉戰小螢幕，金球獎照樣不吝頒給她視后獎，總計她已經拿下6座金球，離梅莉史翠普的8座也沒有很遠。

以往妮可對好萊塢外籍記者協會也是配合度一級棒，傳在影片播放完後會在場外與每一位成員都握到手、寒暄，保證每個人都照顧到，換得他們情義相挺。今年妮可也無法現身頒獎，金球獎又再一次逆風向，沒有把戲劇類最佳女主角頒給外界最看好的「史賓賽」克莉絲汀史都華，而是給了妮可基嫚，製造今年名單上少數出乎各方意料之外的冷門，也顯示好萊塢外籍記者協會對妮可基嫚的愛，可能永遠不會變。

怪象5：疫情害慘頒獎……才怪 反倒有另類的幫助

猶記去年金球獎頒獎，一堆入圍者在自家和典禮主舞台連線，受限於新冠肺炎疫情，也不得不做此改變。一年內疫情高低起伏，現在又到了Omicron肆虐、每日確診人數居高不下的時刻，看似金球獎受到抵制之外還有疫情的打擊，應是空前谷底。

然而，原本搶占金球獎頒獎日、可能同一天頒發打對台的美加廣電影評人協會獎，已把所有入圍影片、藝人都搶走，若真的如原定和金球同日頒獎，沒星光的金球在版面上一定被星光熠熠的廣電影評人協會頒獎打死。

結果疫情一緊張，廣電影協頒獎宣布延期，現在都還沒定好新的日期，金球獎反倒逃過正面交鋒、被比下去的命運。

況且一堆實體典禮都還不知道要拖到何時才能辦，金球頒獎是少數有分量的「風向球」先開出名單，好萊塢業界嘴上不提，心裡還是多少會被影響，讓金球的「實質風向」地位依舊存在，疫情對它不一定是打擊，也許還有幫助。