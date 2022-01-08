班艾佛列克拍這片超不愉快？怕到不想再扮「蝙蝠俠」

班艾佛列克對於再拍「蝙蝠俠」感到有心理障礙，寧可推掉。（取材自IMDb）

超級英雄片橫掃票房多年，不少A咖紅星都樂於加入這種片型，唯獨班艾佛列克 （Ben Affleck）卻怎麼樣都逃不掉不愉快的經驗，他曾經主演20世紀影業改編自漫威 漫畫的「夜魔俠」（Daredevil），結果賣座不如預期，他的表演亦備受抨擊，唯一收穫是和女主角珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）擦出愛火、結婚生子。然而他第二次演超級英雄片、轉進DC漫畫影片系列扮演蝙蝠俠，卻又是一次不愉快的經驗，而且不愉快到讓他再也不願意嘗試。

近日班接受「洛杉磯時報」訪問，記者提到幾年前曾經在一年內和他做了三次訪問，卻感到他壓力沉重，沒多久他就宣布不會再自導自演「蝙蝠俠」（The Batman）影片，懷疑他的人生優先事項是否改變，班大方承認：「『蝙蝠俠』是個好例子。我那時候仔細想了又想，覺得我如果真的拍這部片，一定不會感到快樂，要做這件事的人一定要很愛做才行。人們總是會很想要這些東西，我可能32歲的時候或是別的階段應該會樂在其中拍這部片，可是到了某個階段，我突然明白了，這根本不值得。」

而讓他深感絕對不要再回去拍「蝙蝠俠」的關鍵，正是評價、賣座都大大失利的「正義聯盟」（Justice League）。外界多半把該片失敗的矛頭指向執導過兩集漫威「復仇者聯盟 」（ The Avengers）、被挖角來接手「正義聯盟」的喬斯威登（Joss Whedon），喬斯將原先執導該片的查克史奈德（Zack Snyder）一堆原規畫整個破壞，還和演員們都關係惡劣，片場氣氛可想而知的糟。

但班艾佛列克沒有直接點明是喬斯威登的問題，而歸咎於拍片當時一連串的不如意，像是他的人生該好也一團糟、在鬧離婚，又要為拍片常不在家，然後各方把漫威和DC比較來比較去的潛在競爭壓力，加上查克史奈德養女輕生造成無法順利完成「正義聯盟」，大夥兒又被迫重拍等等。班稱這是「最糟糕的經驗」，所有不喜歡的事情都碰上了，經過這次之後，他發誓再也不要這樣了，下定決心把「蝙蝠俠」交給別人，自己趕快離開。