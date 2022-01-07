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像嗎？ET臉女星要扮演經典女神奧黛麗赫本

記者蘇詠智／即時報導
奧黛麗赫本至今仍是全球觀眾崇拜的經典女神。圖／摘自imdb
奧黛麗赫本至今仍是全球觀眾崇拜的經典女神。圖／摘自imdb

自有電影到現在一百多年，成千上萬顆的明星中，能夠至今永垂不朽、依然為世人懷念的不多，而奧黛麗赫本正是其中最具代表性者之一，她清麗如公主、天使般的特殊容貌及優雅氣質，風靡好幾個世代的觀眾，連角色本該是應召交際花的「第凡內早餐」，都能被她注入只有她獨有的風範，成為她最著名的代表作之一，「窈窕淑女」這樣的片名彷彿專屬於她，不作第二人想。好萊塢拍了一堆經典影星生平軼事片，卻鮮少有人敢拍奧黛麗赫本，不是因為觀眾不感興趣，而是有條件扮演她的人幾乎找不到，也少有人有勇氣飾演她，因為和本尊一比較，絕對相形見絀。

積極發展影視內容的蘋果，將要出資拍攝奧黛麗赫本的傳記影片，由「以你的名字呼喚我」、「窒息」義大利導演盧卡格達戈尼諾掌舵，美國版「龍紋身的女孩」女主角魯妮瑪拉飾演奧黛麗，目前尚不知情節會聚焦在奧黛麗的哪一階段人生。魯妮今年已36歲，倘若要飾演以「羅馬假期」登上奧斯卡影后時才24歲的奧黛麗，實在會有點勉強。

相較於奧黛麗的銀幕演出多半角色形象端正善良，彷彿一塵不染，最「墮落」如「第凡内早餐」也沒有超過普級尺度，魯妮可是很敢演，也不在意裸露或激情，和奧黛麗的純潔風格大相逕庭。兩人最接近的是天生貴氣，只不過奧黛麗雖是歐洲貴族後裔，在她童年時已徹底家道中落，魯妮卻是紐約億萬豪門千金，從小到大養尊處優，活生生是現代公主。

有趣的是，力捧魯妮瑪拉主演「龍紋身的女孩」導演大衛芬奇，曾在瑞典記者會上透露是看中魯妮某些角度感覺像ET、不是那麼標準的美女，符合他對角色的想法，她才擊敗一堆美女紅星脫穎而出。難道ET與奧黛麗赫本之間能畫上等號？但大衛也曾在別的訪問場合說魯妮的長相有可塑性，有時看來像小男生，有時像奧黛麗赫本，而今她真的要演奧黛麗，大衛芬奇想必對自身的眼光更有自信。

奧黛麗赫本（左）的生平要拍成電影，魯妮瑪拉（右）主演。圖／摘自imdb、路透資料...
奧黛麗赫本（左）的生平要拍成電影，魯妮瑪拉（右）主演。圖／摘自imdb、路透資料照片

導演 義大利 瑞典

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