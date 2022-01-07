首位黑人超級巨星、第一位黑人奧斯卡影帝薛尼鮑迪去世

首位黑人奧斯卡影帝薛尼鮑迪94歲去世。（路透資料照片）

2022開年還不滿一周，好萊塢就失去一位傳奇巨星，首位黑人奧斯卡 影帝薛尼鮑迪去世，享年94歲。他在選角種族多元化遠不如今日的60多年前，於美國影壇成為和白人天王天后平起平坐的A咖大牌，啟發了無數後輩非裔演員，讓他們相信自己也能在高度競爭的好萊塢掙得一片天，今日黑人藝人能夠被廣大觀眾接受，甚至蔚為一股力量，薛尼鮑迪昔日的努力與成就，功不可沒。

薛尼鮑迪家族世代都住在巴哈馬，那時當地尚是英國殖民地，父母親有一回走訪美國的邁阿密，他竟然就在當地出生，因此擁有美國公民的身分，後來他回到巴哈馬，直到15歲才又再前往邁阿密，隔年轉進紐約發展，中間一度上了戰場，戰後又回到紐約，那時的黑人藝人多半以歌舞演出受到觀眾喜愛，他卻天生音感差、無法唱歌，決心靠演技來征服觀眾，苦心花時間改掉他的巴哈馬口音，慢慢在劇場界熬出頭，再順勢轉進電影 圈。剛開始他也當過臨時演員、跑過龍套，之後在米高梅的爭議賣座片「流氓學生」中飾演高校老大，雖然並非男主角，卻憑亮眼表現脫穎而出，3年後上映的「逃獄驚魂」，他和白人主角湯尼寇蒂斯一起入圍奧斯卡影帝，雖然最後兩人都未勝出，已足以使他成為史上第一位打進奧斯卡最佳男主角入圍名單的黑人演員。

1960年代薛尼鮑迪的電影事業攀至顛峰，「逃獄驚魂」之後5年，他扮演「流浪漢」中幫助東德修女在美國小鎮建立教堂的男子，成為史上第一個黑人奧斯卡影帝，他再也不太需要屈居白人之下扮演配角，多半在電影裡擔任第一主角，排名也居冠，而他主演的影片還是主流商業片，並非只能在黑人市場熱賣的電影。1968年他甚至在美國10大票房影星的票選中榮登冠軍，是史上首位在該排名中得到第一名的黑人演員。此時他在「吾愛吾師」中升格飾演苦口婆心作育英才的老師，上片前並沒特別受到看好，卻在全球各地熱賣。他所掛頭牌主演的「惡夜追緝令」，獲選為奧斯卡最佳影片，也為黑人在好萊塢影壇樹立新的里程碑。

影片來源：youtube/Sony Pictures Home Entertainment

隨著年歲增長、薛尼在幕前的行情逐漸下滑，他轉進幕後當導演，拉抬黑人諧星李查普瑞爾等後輩的聲勢，也和瑞佛菲尼克斯等晚了好幾代的小生合作。2002年的奧斯卡頒獎典禮上，薛尼鮑迪因為對黑人電影界的貢獻獲頒榮譽獎，當屆典禮上丹佐華盛頓以「震撼教育」成為繼他之後的第2位黑人奧斯卡影帝，在致詞時不但向他致敬，還表示自己一直把他當榜樣、在後面追趕，循著他的腳步前進，不難看出薛尼鮑迪在黑人影星心目中的無比地位。卸下明星光環的薛尼鮑迪，曾任巴哈馬駐日大使，2009年還榮獲歐巴馬頒發的「總統自由勳章」。 2009年薛尼鮑迪榮獲歐巴馬頒發的「總統自由勳章」。路透

除了在經典名片「誰來晚餐」中演過與白人女孩論及婚嫁的黑人青年，薛尼鮑迪的第2任妻子喬安娜辛克斯是立陶宛裔的加拿大白人女星，他銀幕上下都很勇於挑戰社會禁忌。他也曾經被巴哈馬派到日本擔任大使，因而他的去世在巴哈馬也是大事，當地媒體報導首相將會主持記者會表揚他生前貢獻。