華燈吳慷仁像「美輪明宏」 他的另個身分是原爆受難者

吳慷仁(中)在』華燈初上」飾演的角色。圖／Netflix、百聿數碼提供

熱門台劇 《華燈初上》第二季由吳慷仁飾演的酒店媽媽桑「寶寶」被視為最大亮點，也有網友將他與最近爆紅的日本藝人「美輪明宏」大作比較。有趣的是，謠傳只要將「美輪明宏」換成手機 桌布就能開運，近來也引起不少討論，更有不少網友跟風「換桌面」。也有人起底「美輪明宏」，她除了是名歌手，也是為反戰的原爆受難者。

法律白話文運動網站主編王鼎棫在臉書 分享，這幾天因為華燈初上在台灣爆紅的美輪明宏，其實是很硬蕊的反戰歌手。包含他曾在演唱會上，談到了十歲左右在出生地「長崎的記憶」，實際上，現年87歲的美輪，另個身分是原爆受難者。

王鼎棫分享，美輪明宏曾說，「那時我10歲，住在長崎市石灰町（爆炸源頭東南約 3.9 公里）的家雖然被炸毀了，但我沒有受傷。然而，我的祖母住在爆炸源頭附近的山里町（現在的平和町）。周圍的大人們都勸我不要去，但我非常擔心；六天之後，在疏散地點聽完了『玉音放送』廣播後，我就一個人就跑去找祖母了。」

美輪明宏提到，「那裡明明應該有迷人的城市景觀，座落美麗的大教堂和花田。但是實際什麼都不剩了。我甚至弄不明白我祖母的房子到底在哪裡。被燒毀的屍體，就這樣被遺棄在廢墟之中。好比世界末日。就像人類已毀滅的世界。」

美輪明宏接著說，「幾天後，當我經過親戚家附近的醫院時，脫髮和皮膚燒傷的人排起了長隊。蒼蠅在我身上產卵，我全身都是蛆。當我試圖接住它時，燒焦的手指只能緩慢移動。」

王鼎棫表示，美輪深受輻射暴露之苦，童年經驗也讓不少美輪明宏的歌曲，都以原子彈和反戰為主題，這也讓他對戰爭和軍隊的看法，始終非常辛辣。

包括美輪曾在2009年7月30日的演唱會上提到，「如果有人蠢到想修改憲法第9條，就不要讓他們當選！不過，如果可以遵守條件就沒關係─首先，就由你拿槍衝第一線，讓你的妻子和女兒成為慰安婦，那我就同意！」

王鼎棫也提到，美輪不只大聲用說的，甚至還用唱的，他曾用歌曲諷刺軍國主義的惡行，也曾透過歌曲悼念慰安婦。