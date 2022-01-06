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「神仙阿姨」美輪明宏手機桌布爆紅 網曝6色招好運

聯合新聞網 / 綜合報導
網傳換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，不少網友紛紛比照辦理，祈求2022年好運爆發。（合成照／讀者提供)
網傳換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，不少網友紛紛比照辦理，祈求2022年好運爆發。（合成照／讀者提供)

2022年只過了幾天，不少人為了追求好運，相信流傳的「日本都市傳說」：換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，更有「見證者」出面表示換了美輪明宏的桌布後，在路邊馬上撿到500日元，這波熱潮現在也在台灣發酵中。

有網友在批踢踢（PTT）八卦版發文表示，「最近在IG看到把手機桌布換成美輪明宏的照片，運氣會變好。」詢問大家是否也有比照辦理這個「日本都市傳說」，引來熱議。有網友表示，「美輪是美環+花輪嗎」、「換了一張白色的（照片），感覺突然周圍空氣清新，美輪明宏可以驅邪484（是不是）。」、「我還（換）完隔天還真的有筆意外之財。」

另外，還有網友分享把通訊軟體桌布換成美輪明宏照片後，迎來更多工作機會，加上綜合日本網友分享好運之事，玩賽馬時下注成功、在路邊馬上撿到500日元、更容易找到理想對象，被讚譽「像神一樣的阿姨」。

網路流傳的美輪明宏都市傳說，表示不同的美輪明宏照片可帶來不同的功用：選擇金色系背景照，有助於提升財運；粉紅色背景可提升桃花運，紫色可增加健康運；藍色能幫助工作運；白色則可以消除噩運靜化心靈。

更有網友表示，放上她的年輕時的黑白照，就可提升整體運勢，也因此讓不少人的手機換上美輪明宏的照片，還製圖加工讓不少色系的「美輪明宏」拼在一起，祈求2022年一整年好運大爆發。

現年86歲的藝人美輪明宏從15歲開始展開歌手生涯，是已公開的出櫃多棲藝人，大家之所以認為美輪明宏照片能招好運的原因眾多，有人認為是她曾自稱有通靈體質，可給予詢問者適當建議；另一說則是她從小到大的熬過的坎坷之路，與父親斷絕關係、深受慢性支氣管炎所苦，甚至是一度傳出腦中風又康復後復出活躍至今的正能量形象，導致照片「超靈驗」。

有網友表示，把通訊軟體桌布換成美輪明宏照片後，迎來更多工作機會，直呼超神奇。（讀...
有網友表示，把通訊軟體桌布換成美輪明宏照片後，迎來更多工作機會，直呼超神奇。（讀者提供）

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