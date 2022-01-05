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差很大…白靈「無辜眼清純照」曝光：純潔無瑕

記者黃保慧／即時報導
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）

美籍華人女星白靈去年受邀來台參加金馬獎，承接前年在金馬紅毯上給大家的驚喜，去年也以自製獨特風格讓大家驚呼連連，一向作風大膽的她在IG上傳8張舊照，提到「柔情似水，純潔無瑕」，清純到引發討論。

55歲的白靈經常在IG分享日常，今天分享8張中國朋友寄給她的照片，寫著，「你們可能從沒看過我的這些照片，當時我在中國拍片，多麼無辜。你們喜歡哪個？」看著昔日的清秀清純照和現在的性感火辣風格差很多，她也說：「時間改變了我們，我會說我們只是進化了，不同的我們，不同的感受，不同的浪漫伴隨著自然與生活。」

白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈現在穿衣風格性感、做自己。（取材自Instagram）
白靈現在穿衣風格性感、做自己。（取材自Instagram）

她也透過這幾張照片分享人生哲理，「不用評判我們自己，只要接納就好，因為這就像生命、像四季，我們每個人在不同時代、不同季節，都能處處找到美，它們都是美的。」

其實出道38年的白靈一開始走的是清純玉女路線，她在社群上所發的幾張照就是一出道拍攝的電影「海灘」、「淚灑姑蘇」、「月月」等的扮相，她拍過眾多影片，當時也成為80年代最紅的女星之一，直到1990年受紐約大學電影系之邀赴美進修，就決定留在好萊塢發展，拍出一片天。

白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈現在穿衣風格性感、做自己。（取材自Instagram）
白靈現在穿衣風格性感、做自己。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）
白靈昔日清純照。（取材自Instagram）

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