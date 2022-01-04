40歲高齡懷雙胞胎 金馬影后李心潔：有好有壞

李心潔對於生下雙胞胎兒子，心中只有滿滿的感恩。圖／Bella儂儂提供

李心潔接受「Bella儂儂」雜誌專訪，分享自己每個人生階段，「每個十年，我好像都活在那十年最美的樣子，該經歷的事情，以及那時候有的熱情跟生命力，我都有享受到。」並提到40歲才高齡懷上雙胞胎兒子的過程「有好有壞」。

李心潔說：「聽很多人說，高齡懷雙胞胎會很危險，所以我當時很乖的好好安胎，也幸好我人生歷練比較長的關係，所以心情上並沒有太大的起伏，也沒有產後憂鬱，只有覺得感恩。」並分享：「懷孕這件事是我生命中最特別的經歷，當母親後，我重新回頭去閱讀自己的媽媽好好感受母愛，也開始明白做母親的心態，我覺得女人生完孩子後，心胸會變得更開闊。」

與丈夫相識20年，李心潔笑說，年輕時的自己從沒想過可以愛一個人這麼久，「戀愛很容易，細水長流才是最難的，在婚姻裡讓我懂得去聆聽別人。」關於愛情長跑這件事，李心潔同樣把心交給生活，「我是一個很浪漫的人，以前跟老公在香港 工作完，手牽手去吃碗鹹粥配油條，這也是一種浪漫。浪漫是懂得看到生活及環境中的美，當心中有一份美好的感覺時，你很容易就會浪漫起來。」