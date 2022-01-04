我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

新冠確診病例激增 拜登急令追加口服藥訂單

40歲高齡懷雙胞胎 金馬影后李心潔：有好有壞

記者杜沛學／台北報導
李心潔對於生下雙胞胎兒子，心中只有滿滿的感恩。圖／Bella儂儂提供
李心潔對於生下雙胞胎兒子，心中只有滿滿的感恩。圖／Bella儂儂提供

李心潔接受「Bella儂儂」雜誌專訪，分享自己每個人生階段，「每個十年，我好像都活在那十年最美的樣子，該經歷的事情，以及那時候有的熱情跟生命力，我都有享受到。」並提到40歲才高齡懷上雙胞胎兒子的過程「有好有壞」。

李心潔說：「聽很多人說，高齡懷雙胞胎會很危險，所以我當時很乖的好好安胎，也幸好我人生歷練比較長的關係，所以心情上並沒有太大的起伏，也沒有產後憂鬱，只有覺得感恩。」並分享：「懷孕這件事是我生命中最特別的經歷，當母親後，我重新回頭去閱讀自己的媽媽好好感受母愛，也開始明白做母親的心態，我覺得女人生完孩子後，心胸會變得更開闊。」

與丈夫相識20年，李心潔笑說，年輕時的自己從沒想過可以愛一個人這麼久，「戀愛很容易，細水長流才是最難的，在婚姻裡讓我懂得去聆聽別人。」關於愛情長跑這件事，李心潔同樣把心交給生活，「我是一個很浪漫的人，以前跟老公在香港工作完，手牽手去吃碗鹹粥配油條，這也是一種浪漫。浪漫是懂得看到生活及環境中的美，當心中有一份美好的感覺時，你很容易就會浪漫起來。」

李心潔40歲才當媽，認為「有好有壞」。圖／Bella儂儂提供
李心潔40歲才當媽，認為「有好有壞」。圖／Bella儂儂提供
李心潔自認是浪漫的人，享受和老公在街上手牽手。圖／Bella儂儂提供
李心潔自認是浪漫的人，享受和老公在街上手牽手。圖／Bella儂儂提供
李心潔自認是浪漫的人，享受和老公在街上手牽手。圖／Bella儂儂提供
李心潔自認是浪漫的人，享受和老公在街上手牽手。圖／Bella儂儂提供
李心潔40歲才當媽，認為「有好有壞」。圖／Bella儂儂提供
李心潔40歲才當媽，認為「有好有壞」。圖／Bella儂儂提供

香港

上一則

BTS染疫3名成員近況曝光 經紀公司宣布「都痊癒了」

下一則

「艾蜜莉」被亂搞 本尊驚呆了

延伸閱讀

世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書

世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書
拒打疫苗 法國雙胞胎男藝人染新冠一周內相繼病逝

拒打疫苗 法國雙胞胎男藝人染新冠一周內相繼病逝
「哈利波特」特別節目不只搞錯妙麗 「他」笑稱被報復

「哈利波特」特別節目不只搞錯妙麗 「他」笑稱被報復
蒙縣雙胞胎 出生差15分鐘 生日…「差一年」

蒙縣雙胞胎 出生差15分鐘 生日…「差一年」

熱門新聞

王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。 取材自微博

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

2022-01-01 18:03
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自Instagram）

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

2022-01-01 20:05
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
陳昇病癒開唱，talking又破功了。記者李政龍／攝影

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

2021-12-31 14:51
阿諾史瓦辛格纏訟10年的離婚官司近日終於塵埃落定。(路透)

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

2021-12-30 00:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議