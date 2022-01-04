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立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

被讚28歲 徐懷鈺久未露面 美成這樣有3秘訣

記者林士傑／即時報導
徐懷鈺(前)跟著憨兒們一起表演「向前衝」。圖／真善美社會福利基金會提供
徐懷鈺(前)跟著憨兒們一起表演「向前衝」。圖／真善美社會福利基金會提供

藝人徐懷鈺應獲真善美社會福利基金會邀請義賣禮盒，甚至捲起衣袖與憨兒們分工合作包裝禮盒，秒變女工的她表示：「包禮盒真的不是一件很容易的事！折盒子需要運用手部分肌肉的力量，都需要一點技巧，但基金會的孩子們都好認真，跟著他們一起做出成品真的很有成就感。」

憨兒們都很興奮能和徐懷鈺當「一日限定同事」，特別跳起金曲「向前衝」的舞蹈，讓徐懷鈺忍不住「技癢」，跟著大家一起同樂共舞，現場宛如KTV般熱鬧。「向前衝」過了20年依然深植人心，徐懷鈺笑說自己聽到前奏好像就被「植入晶片記憶體」，下意識神經會反射出動作舞步，完全不需要練習就能上陣跳，她表示：「看到憨兒可愛的舞蹈，音樂一下，我腦內的舞步就湧現了！」

值得一提的是徐懷鈺一到現場，憨兒們紛紛好奇詢問「Yuki姐姐跟我們同年（28歲）嗎」，誇她好年輕、好漂亮，徐懷鈺笑稱「大家都新年說好話」，談及新年新願望？她說：「希望能有更多機會讓大家看到我，也希望大家身體都能健康平安！期許自己能夠充實好自己，在這個我喜歡的舞台上，繼續唱歌給大家聽。」

43歲的她的確保養得宜，透露獨家秘訣是「三保」，保濕、保持運動、保持飲食控制，「皮膚要做好清潔跟保濕，飲食方面盡量控制吃『原型』食物，吃對東西不要節食，也不會刻意不吃澱粉，這樣肌肉才不會容意流失，當然『保濕』也要多喝水，最後每周固定3天運動，持之以恆就會有成效。」

徐懷鈺到桃園無酬義賣公益禮盒。圖／真善美社會福利基金會提供
徐懷鈺到桃園無酬義賣公益禮盒。圖／真善美社會福利基金會提供
徐懷鈺(左)捲起衣袖當「包裝女工」。圖／真善美社會福利基金會提供
徐懷鈺(左)捲起衣袖當「包裝女工」。圖／真善美社會福利基金會提供

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