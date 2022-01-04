「這姐都不會老」 全智賢新廣告狀態獲讚不輸20歲女星

全智賢代言洗髮品廣告，狀態絕佳全網驚嘆。（取材自YouTutbe）

在南韓 具公信力的蓋洛普民調 針對1700多位民眾，票選「2021最活躍電視演員」活動，選出2021年最具人氣、話題與曝光度的超活躍演員。已經40歲的「歐膩」全智賢，沒讓人失望，即使結婚生子仍位於業界巔峰，還是片酬最高、代言費最貴的女星，因此以超強聲勢成為第四名。

全智賢代言洗髮品廣告，狀態絕佳全網驚嘆。（取材自YouTutbe）

去年全智賢憑藉著Netflix 的《雅信傳》、以及tvn《智異山》兩部作品回歸螢幕，即使和以往全盛時期的《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》收視率相比仍有一大截差異，但仍舊有基本盤，鐵粉就表示「歐膩（全智賢）只需要在那裡站著，我就可以看幾百集」。就如同蓋洛普民調的數據顯示，全智賢即使戲劇表現，不若以往，但論話題與人氣，仍是許多女星難以比擬的。品牌廣告也紛至上門求合作，希望女神能加持，讓產品也能沾光。

全智賢代言洗髮品廣告，狀態絕佳全網驚嘆。（取材自YouTutbe）

而全智賢在2022年的首個廣告也在近日上線，擔任起洗髮產品的代言人，以俐落短髮現身於短片中的她，引起熱議。在廣告中，全智賢先身穿兩截式中空裝，曬出結實馬甲線之外；更換上希臘女神式白色裙裝，辣秀纖細長腿和美背，讓人看呆。即使今年已經40歲，但全智賢在廣告中的狀態絕佳，一點也不輸20歲世代女星，因此網友便說「這姐都不會老」、「跪求逆齡生長的秘方」。