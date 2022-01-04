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放大假增染疫風險？琥碧戈柏、吉米法倫都傳確診

記者蘇詠智／即時報導
琥碧戈柏傳出被突破性感染新冠肺炎。（路透資料照片）
琥碧戈柏傳出被突破性感染新冠肺炎。（路透資料照片）

隨著傳染力強的omicron毒株成為新冠肺炎目前的最主要病原，專家們都擔心放大假、慶祝活動太多會造成群聚，以致增加染疫風險，現在可能真的得到證實。美國兩位重量級的主持人琥碧戈柏、吉米法倫都在去年底放長假時確診新冠肺炎，且兩人都是以打完兩劑疫苗再補打了加強劑，依然遭到突破性感染。

琥碧戈柏曾經在影壇因為主演「修女也瘋狂」、「第六感生死戀」等片紅極一時，近年來是ABC的日間談話節目「The View」主持人之一，風格一如在電影演出般幽默犀利，是該節目的靈魂人物。在最新的內容中，主持群之嬌伊貝哈宣布琥碧在年底假期時確診，因此在家裡休養，這一周內都不會回來主持，也表示琥碧因為打完兩劑疫苗又打了加強劑，所以症狀輕微，可能下周就有機會重回攝影棚。目前「The View」盡可能讓採訪者與受訪者分別待在不同的地方連線訪談，減少感染的風險。

而NBC深夜綜藝節目「吉米A咖秀」的主持人吉米法倫，也在社群網站上宣布自己被突破性感染，已打了兩劑疫苗和加強劑仍然確診，但他感謝醫護人員非常苦口婆心極力要讓大家都打好疫苗，自己就因為如此症狀並不嚴重，更感恩NBC對於防疫措施很嚴格執行，不但檢測不打馬虎眼，還把他帶去隔離房間才告訴他已經確診。雖然吉米在假期的第一天就接到這結果，應該無法到處遊樂，可是症狀算輕，也是不幸中的大幸。

吉米法倫是NBC「吉米A咖秀」的當家主持。取材自Instagram
吉米法倫是NBC「吉米A咖秀」的當家主持。取材自Instagram

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