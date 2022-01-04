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「蕾神鎚王」番外篇 王力宏離婚協議曝光了

林士傑
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

李靚蕾去年底發文控訴王力宏出軌、約砲等行徑，讓王力宏成為眾矢之的，昔日恩愛的兩人徹底鬧翻，目前仍在辦理離婚手續。王力宏返台後仍未完全解除隔離，近日有名網友發文爆料王力宏、李靚蕾離婚協議中確實分割對半共同財產，還有王力宏之所以不再澄清的真相。

該名網友稱有名學長是王力宏身邊的工作人員，自己從同學口中得知校友們在跨年假期辦了場小型聚會，席間該名學長談到對「蕾神鎚王」的看法，但該網友特別聲明「大家都有能力自己選擇信與不信，所以也沒必要爭執啦」，只是希望分享對事件不同的角度。

他在首篇發文提到學長否認王力宏出軌一事，對於李靚蕾稱不要錢的說法相當不解，「他們（指王、李兩人）之前的協議確實是差不多已經對半分割了共同財產，………李的意思是對半分割的都是她應得的，所以沒要贍養費就是等於沒要錢的意思。」再者王力宏認為若把「吾疆」豪宅給了李靚蕾，如此一來李靚蕾便獲得超過共同財產一半的資產，所以不願妥協，雙方在這塊確實談不攏。

先前王力宏稱要一一回應李靚蕾的指控，沒想到卻發了一篇左思右想後道歉的聲明，工作人員表示王力宏覺得李靚蕾相當偏激，心理有些問題，擔心若真的撕破臉，李靚蕾恐會有更激烈的動作，因此放棄原有念頭選擇讓時間平息紛爭，規畫3至5年不工作。

王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

王力宏 李靚蕾

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