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臭臉萌貓太圈粉 觀眾敲碗這部日劇快拍特別篇

記者李姿瑩／台北報導
麻糬現在已經是人氣貓咪。圖／摘自推特
麻糬現在已經是人氣貓咪。圖／摘自推特

由清野菜名、坂口健太郎主演的愛情喜劇「只是在結婚申請書上蓋個章而已」先前被觀眾質疑劇情老梗，但播出後不但成為秋季檔收視率最穩定的作品，完結篇更突破雙位數大關。劇中的貓演員「麻糬」更圈粉無數，觀眾甚至認為要頒給他「最佳男配貓」獎。

由漫畫家有生青春所創造的同名漫畫，故事描述男女主角因為各自有不得已的苦衷，相遇沒多久就簽字結婚，女主角清野菜名在拍攝途中宣布懷孕，讓這部連續劇洋溢著滿滿幸福的幸福感。這部戲拍攝將近4個月，清野菜名表示，因為自己的身體狀況造成劇組的不便，能夠順利拍攝完成實在太棒了，而坂口健太郎也稱讚這是個歡樂的劇組，請大家一定要看到最後。

在「只是在結婚申請書上蓋個章而已」劇中，兩人從零到有的情感，以及身邊親友所發生的種種，間接帶出現代人對於婚姻形式的轉變，讓結婚證書不再只是被一張紙所拘束，網友們對於坂口健太郎超級「天然」的睡姿更讚不絕口，尤其是靠在清野菜名肩膀上的那一幕，更是可愛到爆炸，也因此完結篇播出後，網路上出現許多「蓋章失落」症候群，並向電視台喊話希望未來可以拍續作。

至於劇中的貓演員「麻糬」，意外因可愛的模樣成為焦點，現年5歲的牠，不但成為劇中清野菜名和坂口健太郎感情的橋梁，甚至有觀眾提出「可以拍一集麻糬特別篇嗎？」，並表示感謝麻糬每周的療癒，甚至還說要頒最佳配角獎給牠。

麻糬魅力收服清野菜名、坂口健太郎。圖／摘自推特
麻糬魅力收服清野菜名、坂口健太郎。圖／摘自推特
清野菜名、坂口健太郎呈現不同形式的愛情。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
清野菜名、坂口健太郎呈現不同形式的愛情。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
清野菜名、坂口健太郎的演技和劇情皆不落俗套。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
清野菜名、坂口健太郎的演技和劇情皆不落俗套。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

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