美劇「艾蜜莉在巴黎」惹議 烏克蘭抱怨強化刻板印象

女星莉莉柯林斯（Lily Collins）在Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」中飾演前往巴黎工作的艾蜜莉（Emily Cooper）。美聯社

烏克蘭 文化部長卡欽科表示，Netflix 影集「艾蜜莉在巴黎」將一名來自烏克蘭首都基輔的角色描繪成商店扒手，強化了刻板印象，他已為此向Netflix投訴。

Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）描述前往法國首都巴黎工作的年輕美國女性艾蜜莉（Emily Cooper），由好萊塢 女星莉莉柯林斯（Lily Collins）飾演。

在最新一季中，主角艾蜜莉在巴黎遇到來自烏克蘭基輔的佩卓（Petra），佩卓由烏克蘭女星達里亞潘琴科（Daria Panchenko）飾演，劇中將她描繪成缺乏時尚感，且害怕遭到驅逐出境。

對此，卡欽科（Oleksandr Tkachenko）在加密通訊軟體Telegram上寫道：「在『艾蜜莉在巴黎』中，我們看到對於烏克蘭女性的諷刺描述，這是不可接受之事，且具侮辱性。」

根據烏克蘭媒體，卡欽科已致函Netflix，抱怨對於佩卓的描繪。這並非「艾蜜莉在巴黎」首次因為對不同國籍的人物刻畫而受到批評。

「艾蜜莉在巴黎」第一季發布時就曾受到批評，尤其是在法國，因為這部影集強化了對於巴黎市及其居民的刻板印象。

這部影集將法國人描繪成粗魯、戴貝雷帽且經常對伴侶不忠的民族。