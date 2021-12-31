祝壽不成反變詛咒？網友痛批「時人」害死「黃金女郎」

「時人」搶先上市慶賀貝蒂懷特百歲的封面，不料她沒滿百歲就去世，被網友砲轟是詛咒。（取材自People）

美國觀眾心目中的「國寶」—「黃金女郎」(The Golden Girls)資深女星貝蒂懷特(Betty White)，本月17日將歡度百歲大壽，專門報導明星、名流與話題人物生活的「時人」(People)雜誌，特別為她規劃了祝壽專題，本期封面人物也是她，還打出「貝蒂懷特100歲了！」的標題，結果貝蒂就在2021年12月31日早晨於加州 的家中壽終正寢，沒有能夠度過百歲的壽誕，美國各界都感到惋惜、不捨，自然就有網友把矛頭對準「時人」，大罵它們祝壽不成反變詛咒，害貝蒂不能跨進「100」這個里程碑。

世界各國習俗不同，有的地區不能在生日之後幫人補過，也有的地方不可以在生日之前預先慶祝，認為反會帶來不好的結果。貝蒂懷特的演藝生涯超過70年，從美國電視的發展之初就影集中露臉，之後身兼製作與主角，還曾經先後演出好幾齣經典名作，特別是60多歲時和碧亞瑟（Beatrice Arthur）、魯麥克蘭納漢（Rue McClanahan）、艾絲黛蓋蒂（Estelle Getty）合演的「黃金女郎」，火紅程度相較年輕俊男美女掛帥影集完全有過之而無不及，連向來對西洋影集較冷感、對年長者當主角更毫無興趣的台灣，也曾經在中視創下讓高層滿意的收視成績，近日在Disney+全部內容都上架，還吸引一堆粉絲為此成為訂戶。

在4人中，貝蒂最長壽、其他3人都已去世超過10年她仍健在，不時還會在電視或電影 客串，更受到全民愛戴，因此她的百歲生日當然是好萊塢 大事，「時人」不但在每周出刊的雜誌以她的長壽話題作為封面故事來主打，也早就準備好要在17日當周另外再出一本回顧她輝煌演藝生涯的特輯。豈料，貝蒂終究沒有等到這一天，甚至連2022年的曙光都尚未見到就已離世。

對「時人」來說，懷著善意卻反而變詛咒，確實是無妄之災，且一整期最重要的專題內容最後沒有成真、自打嘴巴，超級沒有面子，日後還會繼續不斷被人談論，他們只有以最快速度取得貝蒂經紀人對她去世的官方聲明補救，並表示不管貝蒂是否真的滿百歲，歡慶她精彩醫生的心意不會改變，也透露貝蒂自己在過世前兩天還曾在推特上分享這個封面，似乎「時人」的處理是讓她滿意的。較為幽默的網友，則表示，貝蒂生前喜歡自娛娛人，也愛開惡作劇式的調皮小玩笑，連她的離去都充滿黑色喜感，捉弄了大家，她才是笑到最後的人。