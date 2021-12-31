凱特不和梅根比？40歲生日不搞大場面、會低調度過

凱特（左）與梅根在很多方面都被外界拿來比較，連生日的排場也會被比一比。（路透資料照片）

進入2022年的元月，很快就要到英國 威廉王子之妻凱特 的40歲生日（1月9日），猶記2021年8月初當英國哈利王子之妻梅根 過40歲生日時，不但宣布了自己最新的支持女性新計畫，也有一堆高知名度的友人幫忙助陣，整個世界的目光焦點都在她身上，據傳她的生日有請業界專人規劃，符合外界對她一貫的愛出風頭印象。而凱特一向是外界推崇的皇室好媳婦、高雅英倫玫瑰，因而皇室專家推測她絕對不會像梅根那樣高調慶祝，應該只會和丈夫、子女們一起度過，以家庭為主題，不強出風頭不過分招搖，免得外界再拿她跟梅根比來比去。

在梅根還沒嫁進英國皇室前，凱特是眾所矚目的焦點，梅根與哈利交往後就把風頭搶到身上，凱特相較之下低調不少，保守、傳統的英國民眾們也欣賞凱特遠多過梅根。2020年的元月，哈利和梅根送給凱特永生難忘的生日禮物—宣告要卸下皇室重要成員身分，引起全球譁然，凱特生日頓時變得沒人在意，她不可能不氣在心裡，外界都在等著看她怎麼回報梅根，等了快兩年，這件事始終沒發生，畢竟報復、反擊實在太不合外界對她的印象，她當然不會把自己小氣的一面表現出來。

而英國皇室想的是另外一回事，梅根和凱特就算不能成為好妯娌，至少也不要交惡或是常常在互別苗頭，所以凱特在各種考量下，生日當天是比較可能私下和家人度過，不會像梅根大張旗鼓，非要搶下媒體顯著版面不可。