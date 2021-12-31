我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國研究：打完第三劑加強針 住院風險降88%

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

凱特不和梅根比？40歲生日不搞大場面、會低調度過

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左）與梅根在很多方面都被外界拿來比較，連生日的排場也會被比一比。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根在很多方面都被外界拿來比較，連生日的排場也會被比一比。（路透資料照片）

進入2022年的元月，很快就要到英國威廉王子之妻凱特的40歲生日（1月9日），猶記2021年8月初當英國哈利王子之妻梅根過40歲生日時，不但宣布了自己最新的支持女性新計畫，也有一堆高知名度的友人幫忙助陣，整個世界的目光焦點都在她身上，據傳她的生日有請業界專人規劃，符合外界對她一貫的愛出風頭印象。而凱特一向是外界推崇的皇室好媳婦、高雅英倫玫瑰，因而皇室專家推測她絕對不會像梅根那樣高調慶祝，應該只會和丈夫、子女們一起度過，以家庭為主題，不強出風頭不過分招搖，免得外界再拿她跟梅根比來比去。

在梅根還沒嫁進英國皇室前，凱特是眾所矚目的焦點，梅根與哈利交往後就把風頭搶到身上，凱特相較之下低調不少，保守、傳統的英國民眾們也欣賞凱特遠多過梅根。2020年的元月，哈利和梅根送給凱特永生難忘的生日禮物—宣告要卸下皇室重要成員身分，引起全球譁然，凱特生日頓時變得沒人在意，她不可能不氣在心裡，外界都在等著看她怎麼回報梅根，等了快兩年，這件事始終沒發生，畢竟報復、反擊實在太不合外界對她的印象，她當然不會把自己小氣的一面表現出來。

而英國皇室想的是另外一回事，梅根和凱特就算不能成為好妯娌，至少也不要交惡或是常常在互別苗頭，所以凱特在各種考量下，生日當天是比較可能私下和家人度過，不會像梅根大張旗鼓，非要搶下媒體顯著版面不可。

梅根 凱特 英國

上一則

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

延伸閱讀

哈利「紅髮」基因太強大 讓染劑搜尋飆升1150%

哈利「紅髮」基因太強大 讓染劑搜尋飆升1150%
哈利和威廉關係疏離 凱特都感到不安？

哈利和威廉關係疏離 凱特都感到不安？
星期日郵報投降 同意付梅根「補償金」 她酸：每日失敗

星期日郵報投降 同意付梅根「補償金」 她酸：每日失敗
梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
張庭、林瑞陽夫妻遭凍26億台幣資產。圖／摘自微博

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

2021-12-29 10:10
王力宏。（取材自微博）

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

2021-12-25 19:22
王力宏形象跌落谷底。圖／宏聲音樂提供

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

2021-12-26 09:32

超人氣

更多 >
弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔
飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷
難怪家裡都是錢？張庭再被爆 成本4元面膜賣100元

難怪家裡都是錢？張庭再被爆 成本4元面膜賣100元