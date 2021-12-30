原版「史密斯」無緣回歸「駭客4」 編劇證實曾討論過

「駭客任務：復活」熱映中。圖／摘自推特

基努李維、凱莉安摩絲主演「駭客 任務：復活」現正熱映中，電影 勾起許多「駭客」老影迷的期待，但對於兩位要角「莫斐斯」勞倫斯費許朋、「史密斯探員」雨果威明未能回歸，改由年輕演員葉海亞阿巴杜馬汀二世、強納森葛洛夫接替演出，編劇近期受訪，也證實原本要找雨果威明回歸。

眾所皆知的是，因為劇情設定，所以一開始就打算找年輕演員接替勞倫斯費許朋演出新一代「莫斐斯」，但是經典反派「史密斯探員」仍希望由雨果威明回歸演出，編劇David Mitchell以及Aleksandar Hemon接受「Gizmodo」專訪時證實此事，「我們確實為了一些演員寫了一些角色，想像他能夠扮演，但結果卻是無法實現，不過我們仍沒有改變台詞，只是改由其他人演出」，強調一開始有與雨果威明長談此事，他也立刻答應回歸，但後來遇到檔期衝突等諸多理由，總之沒有實現。

實際上雨果威明早在去年接受「Coming Soon」訪問時，就提到導演 拉娜與他聊到「駭客任務：復活」，他聽完故事大綱後也立刻答應演出，但受到疫情影響，電影拍攝時程一直被更動，最後確定是今年初2月才開拍，但這與雨果在國家劇院的舞台劇「The Visit」撞檔期，「我建議可以晚一點在拍我的戲，但是電影製片決定改往其他方向」，雨果也提到導演拉娜認為這可能行不通，兩邊一定會有影響，所以最終停止談判，改以強納森葛洛夫演出換了一張臉的電腦人「史密斯探員」。