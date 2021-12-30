王力宏外遇毀婚姻、事業 陳昇：這故事教我們不要仗勢

陳昇（二排中）率新寶島康樂隊、軍樂隊戰友與舞群一起為跨年演唱會彩排。記者李政龍／攝影

陳昇明天將於台北國際會議中心舉辦「麗春」跨年演唱會，今與當年空軍軍樂隊與新寶島康樂隊阿Van、黃連煜一起彩排。近期演藝圈波瀾起伏，連沒有網路的陳昇也略知一二，對於王力宏 遭前妻李靚蕾 毀滅性離婚，他有感而發「這故事是告訴我們說，台灣話講『母湯靠勢』（不要仗勢）」。

他談到過去曾與王力宏有一面之緣，當時與王力宏同在庹宗康的店消費，後來才聽朋友說王力宏幫他們把單買了；如今王力宏爆出醜聞、暫退演藝圈，陳昇認為情感的事情不是1、2天累積，過了這麼久才演化到這程度，「可能是過去太靠勢」，言下之意指他過去太得意忘形。但也認為台灣人很軟性，「像阿嬤(奶奶)說過去就過去，台灣人真的有這個能耐，還會給很多機會」，認為他還是回得來的。而他與老婆結婚35年，談到婚姻維持撇步就是「互相修理」，吵架絕不將離婚掛在嘴上。

以往演出總會微醺的他，問到近期酒駕與酒駕憾事頻傳，陳昇也表示，高雄酒駕的人應該去殯儀館當義工，「這樣挺好的啊，有些人實在是講都講不聽，亂世要用重典，這樣是對的，撞死自己就算了，撞死無辜的人，大半生活在陰影底下」，提醒酒後不開車、開車不喝酒。

陳昇去年因口腔癌治療，中斷連續27年跨年演唱會，這次回歸並邀來當年空軍軍樂隊隊友一起演出，也找來「不老騎士」導演 華天灝幫拍紀錄片，他坦言前一晚興奮到失眠。演唱會現場門票已賣光，線上門票銷售時間只到台灣時間2022年1月1日的凌晨12點30分為止，讓全球粉絲皆可透過網路直播觀看。