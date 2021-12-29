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上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

記者陳慧貞／即時報導
張庭昔日曝光上海500坪豪宅，巴洛克風格設計富麗堂皇。圖／摘自微博
張庭昔日曝光上海500坪豪宅，巴洛克風格設計富麗堂皇。圖／摘自微博

張庭、林瑞陽夫妻在中國經營電商生意做得有聲有色，29日傳出公司涉嫌傳銷被查，26億台幣(約9400萬美元)資產遭凍產，夫妻兩發出聲明表示為「合法經營，依法納稅」，並會配合相關部門的調查工作，不過，網友開始起底過去夫妻兩「炫富」行徑，上海500坪豪宅影片曝光，內裝巴洛克風格設計富麗堂皇，還有超大空中花園可種菜，令網友看了瞠目結舌，狂呼遭凍產是「肥了再殺」。

夫妻雖被爆遭凍產，張庭一家顯然心情未受影響，28日晚還曬出與孩子們一起唱歌跳舞短片，並發文：「孩子壓力其實就減了一半，有沒有同感？！」過去夫妻拍過不少膾炙人口的戲劇作品，張庭2014年拍電視劇「武媚娘傳奇」演出韋貴妃後，即積極投入自創品牌、電商生意，林瑞陽還曾在一次員工旅遊直言「每個月光是發薪水，就要發掉12、13億台幣」，足見生意做得風生水起。

林瑞陽靠電商直銷致富，外傳夫妻兩身價高達1200億台幣，以往「炫富」行徑時有所聞，隨著此次遭凍產，張庭曾接受媒體訪問上海價值8億台幣(約2900萬美元)、500坪豪宅影片也曝光，身為女主人，張庭帶領媒體從客廳走到廚房，就花了好長時間，她直呼：「很多人第一次來都會迷路」，打開冰箱也稱裡頭只有肉沒有菜，只因豪宅外還有空中花園有菜園，此外，花園還有小屋、會客區、小朋友的跳床，她還曾說因錢都亂放，所以「家裡到處都是錢」，放眼所及盡是奢華。

對此，引來中國網友狂酸「畢竟傳銷來錢快，有下線們天天供著呢」，尤其張庭曾提過「一天花不到10塊錢」，也讓網友痛批「沒人性」、「天天給員工洗腦，看著就像傳銷公司」，還有網友覺得能早查卻不早查，根本就是「肥了再殺」，連張庭發抖音也挨轟「臉皮真厚」。

張庭帶主持人參觀豪宅。圖／摘自微博
張庭帶主持人參觀豪宅。圖／摘自微博
張庭、林瑞陽夫妻遭凍產26億台幣資產。圖／摘自微博
張庭、林瑞陽夫妻遭凍產26億台幣資產。圖／摘自微博

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