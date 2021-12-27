2021全球百大最美臉孔 BLACKPINK成員Lisa登頂 子瑜第7

BLACKPINK的成員Lisa獲得2021年全球百大最美臉孔冠軍。取材自YouTube

美國知名電影 網站「TC Candler」每年都會選出全球百大最美以及最帥臉孔，2021年最新名單已公布，今年最美臉孔冠軍是韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，而子瑜今年則是第7名。今年最帥臉孔冠軍則是有著「地表最帥和尚」之稱的緬甸 男模兼演員Paing Takhon，亞軍則是「雷神索爾」克里斯漢斯沃。

子瑜獲得2021年全球百大最美臉孔第7名。取材自YouTube

2021年百大最美臉孔第一名是BLACKPINK的Lisa，去年她是亞軍，今年順利奪得冠軍寶座，而BLACKPINK的另外幾位位團員Rosé、Jisoo、Jennie則分別獲得第17名、第26名、第30名，曾經拿過冠軍的子瑜，今年則是第7名，TWICE成員當中還有Sana、娜璉、Momo也入榜，分別是第24名、50名以及68名。

另外中國女星迪麗熱巴、古力娜扎獲得第58名、第70名，日本女星石原聰美排在第89名。

2021年全球百大最帥臉孔冠軍是緬甸男模兼演員Paing Takhon。取材自YouTube

2021年全球百大最帥臉孔第一名的Paing Takhon，因為曾經短暫出家過，他一家穿著袈裟的照片在網路上瘋傳，因此被封為「地表最帥和尚」，不過在今年4月因為反對緬甸軍政府而被逮捕，他的臉書、IG帳號也都封鎖，韓國天團BTS的V（金泰亨），過去曾奪得全球百大最帥臉孔冠軍，今年則是第三名，同團的成員柾國、Jimin、Jin，則分別獲得第5名、第14名、第35名。

另外甜茶提摩西查勒梅獲得第4名，演出過超人一角的亨利卡維爾是第9名，「水行俠」傑森摩莫亞第10名，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德則是第58名，巨石強森 剛好落在第100名。中國男星肖戰此次獲得第11名、張藝興第32名、王一博第38名、王嘉爾第61名，Lucas（黃旭熙）則是第93名。