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吳宗憲改口 要鹿希派出來面對 發片記者會如期舉行

記者林怡秀、林士傑／台北報導
吳宗憲(左)2018年8月曾陪著鹿希派(右)開道歉記者會，如今兒子又闖禍。本報系資料照片
吳宗憲(左)2018年8月曾陪著鹿希派(右)開道歉記者會，如今兒子又闖禍。本報系資料照片

吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）日前因抽大麻捲菸被移送法辦，台北地檢署檢察官訊後諭令10萬元(新台幣，約3615美元)交保。對於兒子再惹議，吳宗憲一度要求法官「從重量刑」，更曾說要鹿希派取消明日發片記者會，但經一夜沉澱，記者會是否如常舉行？吳宗憲改口：「該做的事情還是繼續，該出庭的時候，他也會出庭，看公司怎麼處理。」

稍早鹿希派所屬的容易文創發表聲明，宣布：「原訂12月29日LucyPIE鹿希派記者會照常舉辦。」

他供稱，是因友人請他抽菸才誤用大麻。

鹿希派砸了約500萬(約18萬美元)、耗費3年製作新專輯「P」，還特別打造前導影片，如今因為呼麻挨轟，屆時恐得在爸爸陪同下公開致歉。

吳宗憲表示，和牧師找鹿希派深談1、2小時，「讓鹿希派自己去面對，很多的東西，我跟他們已經不需要再多的協調。」牧師是否有開導兒子？吳宗憲回：「講了兩個鐘頭，恐怕很難說全貌」，並要記者「反正如果禮拜三有開記者會，你們直接問他。」那姊姊吳姍儒有罵他嗎？吳宗憲說，「我們全家都非常的平和。」

吳宗憲感嘆，很多話以前統統已跟兒子講過，「我這個父親不只言教，我身教也都完成，其他就看他自己。」鹿希派這次砸重金500萬(約18萬美元)製作新專輯，吳宗憲前一日曾說：「沒關係，花個幾百萬買點經驗也是OK。」鹿希派出社會3年來，從兩次專輯、失言到惹「麻」煩，粗估至少花了將近千萬，這堂課彌足「真貴」。

而大馬歌手黃明志昨也在臉書貼出和吳宗憲的合照，寫下「在出事的前一天，我剛跟憲哥吃飯。聽他聊自己的兒子，眼中滿是驕傲，想必現在他應該很痛心吧。」而鹿希派所屬的容易文創，昨晚也拍板決定發片記者會將如期舉行。

大麻 臉書 檢察官

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