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寫給父親私人信件被刊出 梅根獲出版商「補償金」

張君堯
針對2019年刊登梅根寫給父親的私人信件一案，星期日郵報出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。美聯社
針對2019年刊登梅根寫給父親的私人信件一案，星期日郵報出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。美聯社

針對2019年刊登梅根（Meghan Markle）寫給父親的私人信件一案，星期日郵報（The Mail on Sunday）出版商已同意向梅根支付「補償金」，代表這場費時許久的訴訟將告一段落。

「衛報」報導，星期日郵報26日在其頭版底部發表一份聲明，表示「公爵夫人贏得法律訴訟」，而且已經就「經濟補償達成一致」，並附上法院判決的連結。

此案中，梅根就星期日郵報出版者「聯合報業有限公司」（Associated Newspapers Limited）刊登她寫給父親托馬斯（Thomas Markle）信件中的5篇文章提出訴訟，高等法院法官於今年稍早做出有利於梅根的判決，裁定信件內容是「個人、私人的，且不涉及合法公共利益」。

針對此案，梅根本月2日也在聲明中呼籲「重整英國小報行業」，她稱「該行業使人們變得殘忍，並從他們創造的謊言和痛苦中獲利」，並強調「這可能明天就發生在你身上，這些有害的做法並不罕見，它們是『每日的失敗』（daily fail）、使我們分裂，而我們值得更好」。

外媒認為梅根所說的「每日的失敗」（daily fail）是在暗中諷刺「星期日郵報」和其姊妹報「每日郵報」（Daily Mail）。目前聯合報業有限公司和梅根都尚未發表評論。

梅根 英國

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