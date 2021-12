盤點好萊塢4位性侵醜聞男 事業、形象皆重挫

艾米爾漢莫被揭露有病態的性幻想以及食人癖,演藝生命瞬間結束。(路透資料照片)

即將結束的2021年,從年初到年尾都有男星被揭露對女性毛手毛腳、甚至霸王硬上弓的淫行,重創形象與事業;也有人過去爆出醜聞,經過大半年的低調、避風頭,復出之路仍然阻礙重重。顯然在「Me Too」運動之後,公眾輿論對男星表裡不一更難忍受,想要在演藝圈走得順利,潔身自好非常重要。

今年1月歐美媒體就指「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)、「紳士密令」(The Man from U.N.C.L.E.)英俊小生艾米爾漢莫(Armie Hammer)疑似沉迷於性虐與食人的幻想中,私下陰暗又病態,與他在公眾前擺出的一副斯文富家公子形象相差十萬八千里,女性影迷直呼幻滅。艾米爾長得高大有型,加上又是石油 大亨的後代,始終讓人感到貴氣天生,不料他的前女友們先後跳出來證實他在床笫之間的變態癖好,他再也沒辦法戴著王子的假面具,已經談定的新片紛紛換角,連他母親也透露他自己早就陷入財務困境,無法再仰賴家中的財富幫忙解決,且母親也被他的行為傷透了心,沒辦法再幫他解決。

艾米爾瞬間從萬人迷變成過街老鼠,業界推論他的演藝事業恐徹底結束,之前他表示已經離開勒戒所,狀態變好不少,只是影圈還是很擔心他個人負面新聞太多,影響片子的行情,除了他已拍畢、還未正式上映的「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)外,觀眾可能很長一段時間都不會見到他的任何新作。

年底震撼彈莫過於「慾望城市」(Sex and the City)中扮演「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth)被4名女子接連控性侵 ,他在美國影視圈發展超過30年,形象向來正面,沒人料到他私下居然會對女性用強,而其中兩位女子都提到被他在鏡子前面蹂躪,讓外界首度得知他的性癖好。

克里斯的事原本不一定會敗露,然而他在「慾望城市」最新續篇影集「華麗下半場」(Sex and the City: And Just Like That)首集就被賜死,引爆熱烈討論,才會讓多年前被他侵犯得逞的女性愈看愈無法忍受,決心揭露他的真面目,他雖然發言回應稱自己絕對沒做,「慾望城市」幾位主角已發聲明和他切割,他也被逼退出其他演出的影集,碰到狗仔跟拍,更稱自己發聲明之外放棄任何扭轉風向的努力,等於連掙扎反擊都不考慮了。

青春偶像除了賣帥氣的臉蛋,形象純情更為重要。主演「生命中的美好缺憾」(The Fault in Our Stars)、「玩命再劫」(Baby Driver)的安塞艾爾格特(Ansel Elgort),去年6月被影迷控訴17歲時遭他性侵、奪走初夜,他還不管她並不舒服、感到疼痛,仍表示要進入她的體內,對她造成很大傷害,至今仍陷在「創傷後症候群」中。安塞否認曾做過這些,卻難擋輿論攻擊,為此一整年都很低調、少公開露面。他所主演、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的新版「西城故事」(West Side Story),檔期從去年12月整整延後一年,但前不久在美國上映時,固然影評給予極佳好評、甚至有人認為更勝舊版,票房卻不如預期亮麗,網友馬上怪罪是他的醜聞拖垮整部片,認為他在片中扮演浪漫深情男已無說服力,且各大影視獎項也都只注意到女主角和女配角,對他的表現完全無視。

拿過不只一座金球獎 、有才華也有俊俏長相的詹姆斯法蘭柯(James Franco),性醜聞纏身了幾年,已沒啥大片願意再找他,連過去合作密切的賽斯羅根都已公開表示不會再和他攜手,他近日在Podcast節目坦言與學生真的曾上過床,卻稱那時頭腦不清楚、以為是兩情相悅,馬上被受害者反嗆根本避重就輕,還不肯真的面對,想要順利重回幕前,怕是難上加難。