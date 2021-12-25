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五月天高雄開唱 怪獸帶「女兒」賣萌

記者王郁惠／即時報導
後方秀出怪獸與女兒萌樣。圖／相信音樂提供
後方秀出怪獸與女兒萌樣。圖／相信音樂提供

五月天時隔4年，今重返高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」跨年版演唱會，時逢聖誕節，五月天透過特效視訊，讓現場一秒化身禮物夢工廠，為粉絲營造濃厚的佳節氣氛，阿信也興奮高喊：「Merry Christmas！」

明年將在高流開唱的鼓鼓（呂思緯）受邀擔任首場開場嘉賓，帶4名舞者嗨唱，唱到「我要錢」時秀QR CODE作為粉絲的聖誕禮物，透過手機掃描就能有「5」月天代表性標誌。接著五月天登場就以「OAOA」、「派對動物」和「離開地球表面」，帶領粉絲一起開趴。

時隔4年重返高雄世運主場館開唱，五月天坦言熟悉、陌生又想念，冠佑打趣久未演出「手很癢」，阿信笑說：「說好最熱情的朋友都來到現場，最大聲的尖叫也來到現場，但說好的寒流怎麼沒來？很熱！今天是說好下探八度，但我感覺現場好像八百度。」在閩南語組曲時，阿信直呼忽然想說把會唱的閩南語歌唱一遍，接著接受粉絲點歌，加碼帶領全場合唱「思慕的人」。

五月天高雄開唱，憶起當年石頭在高雄演唱會求婚畫面，阿信透露當天團員們為了石頭的求婚禮服，四方尋衣，「我們盡力了，當年品味不好，眼光不好，找了框金邊的，但你老婆對你來說最棒的。」此時五月天唱起『天天想你』，未料連原本無雨的天氣下起了雨，阿信打趣是否又有人要求婚，阿信感性的對著歌迷說：「今天是2021年的最後幾天，五月天要把最好的愛留給你們。」

五月天之前疫情期間推出正能量歌曲，陪伴粉絲度過動盪不安的世界，首度演繹「青空未來」，象徵陪伴粉絲對抗世界的變化，在演唱「因為你所以我」，LED也播放在沒有演唱會的日子裡大家的生活寫照，其中五月天怪獸也分享剛升格為人父的喜悅，與女兒的影片一出現，萬人又驚又喜的祝福與歡呼聲。

五月天第7度在高雄世運主場館開唱，創下12年20場的壯舉96萬人次，今年高雄跨年4場演唱會16萬張票一開賣10分鐘內售罄，票房進帳粗估3.74億元台幣(約1350萬美金)。也帶動當地觀光，幾乎一房難求，在演唱會期間，高雄捷運公司將機動加密班距和延長營業時間，預計將為高雄創造億級經濟產值。

五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供
五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供
時逢耶誕節，五月天開唱將舞台特效打造禮物夢工廠。圖／相信音樂提供
時逢耶誕節，五月天開唱將舞台特效打造禮物夢工廠。圖／相信音樂提供
五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供
五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供
五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供
五月天今晚重返高雄世運主場館開唱。圖／相信音樂提供

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