韓團BTS再傳確診 RM無症狀、Jin輕微不適

韓國男子團體BTS中的RM(右三)與Jin(左三)今天晚上接獲確診通知。(Getty Images)

韓國人氣團體防彈少年團（BTS ）成員繼剛返韓的成員SUGA後，正在居家隔離的Jin與隊長RM今天也證實確診感染COVID-19，公司表示，RM未出現疑似症狀，Jin有類似感冒的不適症狀。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music今天發表聲明表示，RM與Jin今天晚上接獲確診通知，其中RM在17日入境仁川後接受PCR檢測 結果為陰性，但在居家隔離期即將結束前進行的PCR檢測結果為陽性，目前無任何症狀。

6日就從美國返韓，並結束居家隔離的Jin在入境後及解除隔離前的PCR檢測結果皆為陰性，但今天下午因出現感冒症狀進行檢測，稍早得知結果為陽性，現在仍有輕微發燒等症狀，正在家中接受治療。

公司表示，兩人與SUGA一樣，都在8月底就就完成兩劑疫苗 接種，已按照當局指示在家隔離治療，返韓至今都沒有跟其他成員接觸。

昨天最先傳出確診消息的SUGA，23日從仁川入境接受PCR檢測結果為陽性，為無症狀感染。

BTS成員在11月底的美國演唱會及頒獎典禮行程後，宣布從12月6日起休長假，規畫2022年3月的首爾演唱。