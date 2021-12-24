曾是動作天王 深陷性醜聞 史蒂芬席格前妻稱為他悲哀

史蒂芬席格近年來深陷性醜聞風暴。（歐新社資料照片）

1990年代曾紅極一時的動作天王史蒂芬席格（Steven Seagal），多年來已經無法再任何大片中露臉，就算昔日代表作「魔鬼戰將」（Under Siege）將要重啟，也沒有說要找他回來，他近年名字多半是出現在「被女性控性騷擾 」這樣的負面醜聞中。

史蒂芬席格（左）與凱莉李波克曾合演「殺不死的勇者」。（取材自IMDb）

他當紅時，曾經和美豔絕倫的「紅衣女郎」女主角凱莉李波克（Kelly Le Brock）結婚，被視為英雄配佳人，不料日後離異時彼此撕破臉、場面弄得難看，凱莉還被曝曾遭他家暴 ，由於兩人都臉上無光，凱莉一度帶著彼此所生的兩女一子離開好萊塢 ，努力低調過生活，長年不再回到公眾眼前，直到最近幾年才又偶爾接受訪問、不再懼怕談到自己失敗的婚姻。

凱莉李波克在「紅衣女郎」中的性感丰采深入人心。（取材自IMDb）

「Me Too」運動後，幾乎所有深陷性侵控訴中的男性，都沒有好下場，不是事業毀掉，就是家庭破裂，甚至還有人因此入獄。凱莉近日再度提到前夫史蒂芬席格，竟然沒有再滿是怨言，而是語帶玄機的稱他是「好萊塢悲劇」：「我替他感到難過，我覺得他是個非常悲哀的人。我相信他小時候一定常常被霸凌，體弱多病，我猜童年時遭到這種對待的人，長大後就會迷失。我祝他一切都順利。」

凱莉李波克因為在「紅衣女郎」中宛如重現瑪麗蓮夢露裙子在通風口被吹起來、露出美腿的經典畫面，一躍而為觀眾心目中的性感女神，和史蒂芬席格在一起之後曾合演「殺不死的勇者」（Hard to Kill），她稱當年見到身材高大、相貌堂堂有多才多藝的史蒂芬，認為他無所不能，豈料結婚之後才發現他的另一面，但為時已晚。