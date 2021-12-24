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李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出

聯合新聞網／綜合報導
男歌手王力宏遭前妻李靚蕾控訴劈腿、不忠、精神虐待等爭議後，宣布暫時退出演藝圈。（本報資料照片）
男歌手王力宏遭前妻李靚蕾控訴劈腿、不忠、精神虐待等爭議後，宣布暫時退出演藝圈。（本報資料照片）

男歌手王力宏與前妻李靚蕾的婚變風波延燒，在王力宏公開道歉認錯後，李靚蕾昨（23）日第五度發布聲明回應，強調希望一切盡快回歸平靜。不過，在李靚蕾決定為事件畫下句號後，有網友發現，大陸各大社群平台突然出現反轉風向，不少人甚至喊話王力宏復出，引發討論。

原PO在PTT發文表示，在李靚蕾選擇「休戰」之後，大陸的社群平台包含抖音、微博、虎撲等，反而突然激增許多反轉留言，不少人都力挺王力宏復出。原PO指出，反轉現象主要是因為大陸的年輕人原先不大認識王力宏、也沒在聽他的歌，卻意外因這次事件有所接觸，且一聽之下驚為天人，王力宏的歌甚至連續好幾天攻佔了抖音的熱門排行。

點進該網友分享的虎撲網站可以看見，在討論王力宏與李靚蕾的留言區，許多大陸網友紛紛回應「再聽他的歌下去我都要原諒他了」、「原本力挺李靚蕾，但是看到他那張臉還是淪陷了」、「希望王力宏的歌不要被下架」、「春晚想見王力宏，太好聽了」、「我沒收錢，但我真的不想王力宏從此消失，太喜歡他的歌了」、「不是他的粉絲，但希望人品和作品可以分開」、「以前沒什麼聽他的歌，這次事件後才發現他的歌真好」。

大陸網友求王力宏復出的留言。（圖擷自虎撲）
大陸網友求王力宏復出的留言。（圖擷自虎撲）

原PO最後好奇問道，以大陸網友的反應來看，「王力宏是不是還有機會在大陸翻身？」不過網友們隨後紛紛搖頭回應「微博沒被關掉就很神奇了吧」、「很難吧...能繼續收版權費就很好了」、「為什麼要幫他洗白？」、「感覺不太可能」。

另外，不少人也質疑，突然出現逆風現象可能是特定帳號洗留言的狀況，直言「基本上王力宏被大陸封殺已經是事實，再洗也回不去了」、「大陸也是會請人刷留言的」、「網友再怎麼洗官方已經定調了」、「頂多是一些人在偷裝水軍灌水而已，多數人還是挺李靚蕾」、「發這篇文的是公關嗎」。

王力宏 李靚蕾 社群

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