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汪小菲「帶長髮女回家」照片曝光 網揭身分再爆出軌

噓！星聞 綜合報導
汪小菲。 (取材自微博)
汪小菲。 (取材自微博)

汪小菲大S離婚後，近日頻傳婚內出軌，有網友直指外遇對象是25歲女星張穎穎，不過他怒控惡意造謠、故意詆毀。24日中國狗仔「江小宴」曝光幾天前汪小菲帶著一名長髮美女回家的畫面，這也讓他的感情世界再度受到矚目。

影片畫面中，16日晚間汪小菲在亮馬橋附近廣場等人，不久之後司機帶他進入一旁的飯店，半小時候他離開坐上車，但車子沒有馬上駛離，緊接著一名身穿棕色羽絨外套的長髮女子現身，司機拉開車門，女子俯身和後座的汪小菲講了幾句話後坐進車裡，兩人最後一起回到汪小菲的住所，當晚未見兩人離開。

兩天後，18日狗仔發現同一名長髮女子身穿白色羽絨外套再次出現汪小菲住處，不過因為社區有門禁，她無法直接進入，而是在門口徘徊打電話，不久後門被打開了，她進去後一直到晚上10點多都未見其離開的身影。

微博有眼尖網友直指這位長髮女子就是張穎穎，甚至爆料：「已經在一起1年多了，之前還否認，真是啪啪打臉。」懷疑他是婚內出軌，不過也有網友表示都已經離婚了「不能交往嗎？要守身3年？」對此汪小菲暫未做出回應。

汪小菲前妻大S回覆「三立新聞網」表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」

中國狗仔拍到汪小菲3天內兩度帶長髮女子回家。 (取材自微博)
中國狗仔拍到汪小菲3天內兩度帶長髮女子回家。 (取材自微博)

汪小菲 大S 微博

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