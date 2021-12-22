下個是林俊傑？遭女粉絲指控「冷暴力」 首發聲明

林俊傑近來多待在新加坡。（圖：JFJ PRODUCTIONS提供）

王力宏遭老婆李靚蕾 的「蕾神之槌」重傷形象，連日來網友盤點網路稱王哏圖，將圈內爆出桃色新聞的男藝人名字都置入，其中還包括林俊傑（JJ），恰好微博 有一網友透過社群對林俊傑喊話，言語間透露人已在新加坡 待了一個月，就是為了JJ給個說法，喊話：「在成年人的世界裡，一直沈默、冷處理，是最不好的做法。」字裡行間疑曝兩人關係匪淺。

該網友也談到透過JJ幾位親友轉達信息，卻都沒下文，只能駐留在新加坡空等待，沒想到一待就是一個月，男方仍無消無息，她只能透過微博呼喊，「是深仇大恨嗎？我想連仇也算不上…有企圖嗎？很早我們就討論過這個問題，簡簡單單。答案在我們心裡。」

因言語充滿曖昧，引來網友猜疑兩人似關係匪淺，卻該名網友卻不明說前因後果，網路討論熱烈，瞬間登上微博文娛熱搜第一，不少吃瓜民眾都在猜測下個跌落神壇的偶像是否就是JJ？該網友還表示「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了」。看了半天，仍讓人霧裡看花。

對此林俊傑剛透過經紀公司發出聲明回應：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請~向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。」形同否認女網友不實指控。

林俊傑公司聲明：

對於媒體紛紛問詢的關於近期在公共平台被傳播的信息，本司不認為這樣的方式和內容適合佔用任何社會資源。在此，一並說明如下：

懇請 所有的媒體、具有傳播力的帳號主，敬請 停止以不實也提不出具體證據的影射，不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。具有影響力的藝人，確實應該負起社會責任，林俊傑一直努力在這條路上，以音樂、作品，踏踏實實地存在著。相同，在各位以「娛樂新聞」看待這些「資訊」的時候，謹記自身職責對讀者和社會大眾的影響。「有新聞，先寫再說，寫完再來問回應」、「有‘瓜’，先轉再說，等官方回應」是非常不負責任的！

林俊傑先生與本公司，始終堅持維護清朗的網絡世界，對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！我們一直在密切關注網絡動態，對於侵權行為持續取證，依法通過法律途徑來維護林俊傑先生的合法權益。一直以來低調的處理侵權事件，是因為我們清楚瞭解，生而為人，如果在成長的路上沒有經歷波折，也無法成就更大的生命課題。

若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請 向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。