奧斯卡短名單出爐 「瀑布」未入圍 台灣女婿則闖入

賴梵耘（左）、巴沃邱寧多傑（右）出席活動開心跟李安（右二）合影。圖／海鵬提供

2022年奧斯卡 今晨（12/22）公布最佳國際影片15強名單，德國 、奧地利、義大利、西班牙、比利時、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、科索沃、墨西哥、巴拿馬，以及亞洲的不丹、日本及伊朗共15國電影 獲選。其中正好人在台灣的「台灣女婿」不丹導演巴沃邱寧多傑，就以「不丹是教室」入選。

該片不僅去年在台創下735萬票房，更「連續」代表不丹角逐2021、2022年奧斯卡（去年因為不丹尚未成立電影委員會推介不符資格，今年迅速成立於是過關）。有趣的是，巴沃邱寧多傑其實就是台灣知名劇作家賴聲川的女婿，他的妻子賴梵耘也是該片製片，陪他登上位於海拔5000公尺、喜馬拉雅山脈的冰川村落拍攝，將當地純樸的風光與居民悉數入鏡。這部洗滌人心、發人省思的電影，去年曾勇奪美國「棕櫚泉國際影展」最佳影片、觀眾票選獎等大獎，如今挺進奧斯卡15強，讓導演巴沃和製片妻子分外驚喜。

「不丹是教室」因為去年「資格不符」今年再度代表不丹征戰奧斯卡，導演巴沃邱寧多傑對入選與否完全平常心。今晨人還在苗栗的他，被友人電話吵醒才知道電影進了奧斯卡15強，這才發現他的國際發行公司已連續狂發7則賀電通知他卻都找不到人。

「不丹是教室」去年在台灣疫情期間上映卻大受歡迎，不僅獲得周美青、張小燕、嚴長壽及眾多關注教育人士力挺，口碑更是口耳相傳。該片劇情根據真實故事改編，敘述一心追逐音樂夢、寧捨教職鐵飯碗的年輕老師，意外被「處罰」派到「世界最高學府」魯納納國小任教，此行雖讓他欲哭無淚，卻從中領悟了生命與幸福的真諦。片中除冰川高山景緻壯闊吸睛，電影更獲國際媒體〈AMP〉盛讚為「讓人驚歎的美麗與善良」。

德國、奧地利在這波奧斯卡15強名單中雙雙入選。代表德國的「我是你的完美男友」，劇情描述機器人與人的悲喜愛情，該片由德國女星瑪倫艾格特（Maren Eggert）與英國男星丹史蒂文斯主演，全片德、英雙語演出，可說相當「國際」。今年初除勇奪柏林影展史上第一座「最佳主演獎」（不分性別、影帝影后獎合併），日前更榮登德國電影獎最大贏家，一舉奪下最佳影片「金蘿拉獎」以及最佳導演、編劇、最佳女主角等四座大獎。預定明年2月25日在台上映。