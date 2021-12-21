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王力宏未來事業還有救 專家點出「道歉時間點是關鍵」

記者李姿瑩／台北報導
王力宏和李靚蕾情已逝。圖／本報資料照
王力宏和李靚蕾情已逝。圖／本報資料照

王力宏近日和前妻李靚蕾鬧翻，優質偶像人設崩壞。他最終選擇道歉，適逢節氣冬至，命理專家徐震諒指出，王力宏道歉的時間點巧妙，未來事業應還有救。

「人生後運規劃師」徐震諒指出，冬至是一年之中日照最短，也是陰陽交替中極陰一日。在這前後約一周的時間內，極易發生改變一生的大事，新的運勢也將在冬至這段時間轉換。徐震諒解析，冬至前後數日是決定明年氣運的一天。2022年虎年運勢最差的是龍、猴，偏偏王力宏就屬龍，「他還來不及安太歲，壞運勢就提早爆發，自己又不好好處理，好形象終於毀於一旦！」

徐震諒語重心長提醒：「冬至時段發生大事者，一定要懺悔，而且是深切懺悔，來年才有好運。」建議這年做了虧心事，辜負人家感情，借錢不還的，在辦公室霸凌同事的，一定要趕緊悔過，不然明年大走衰運。這當中也包括王力宏，徐震諒勸他深切懺悔，「若還不切實悔過，出面直接說明遭疑事件重點，往後事業將大受打擊，不是丟代言而已，很可能一蹶不振，從此走下坡。」幸好王力宏在20日這天發出反省文，至少象徵知錯能改，之後挽救事業可期。

徐震諒也建議，若與人為善，福氣也將至，冬至前後最適宜分享愛，做老闆的多發員工獎金，一般人則應多身體力行關心弱勢族群。女性族群也應多加留意，「打算養育下一代的女性可在這段時間多努力努力；如果沒有生育打算，也請一定要做好防範措施。」

王力宏 李靚蕾 霸凌

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