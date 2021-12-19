網列王力宏聲明「7大敗筆」 稱「王爸爸王媽媽」藏Bug

王力宏被李靚蕾「蕾神之槌」轟得面目全非。圖：宏聲音樂提供

王力宏 19日晚於社群 發聲明回擊，控訴5年8個月的婚姻生活「活在恐懼、勒索，和威脅之下」，不過聲明卻沒有得到網友的同情，反而遭到外界痛罵，還有眼尖網友列出王力宏發文的7大敗筆，大膽猜測是找寫手寫的！

王力宏昨天發表聲明後，隨即遭到李靚蕾 發文打臉，更有網友抓出文章中的七大敗筆！首先，王力宏在文中刻意提到女方日文名，但卻把前妻名字寫錯，將「西村美智子」打成「西春美智子」，引來網友砲轟：「提日文名太刻意」、「提日文名真的沒有必要」、「刻意打日文名，整篇簡體，意圖很明顯了」、「日文名西村還寫成西春」。

此外，王力宏的發文中也出現許多錯字、語意不通的情況，讓許多網友邊看邊搖頭酸說「落落長卻不通順，邏輯出錯，還一堆錯字」、「太多邏輯不通的地方了」、「整篇廢文，不如用唱的」；還有網友發現「說以下都是美金單位然後全部都顯示人民幣」。

第三，文中的英文水平不一，例如將「很久沒見」翻譯成「永遠沒見」、將Hello Stranger（通常用於稱呼很久沒見的熟人）翻譯成「陌生人」，有網友認為美籍的王力宏不可能會犯這種錯，引來許多人猜測是找寫手。

而王力宏談及5年8個月婚姻卻用「活在恐懼、勒索，和威脅之下」來形容，這種寫法也遭到網友質疑是出自他人之手，更忍不住吐槽「恐懼然後生三個，這要我怎麼理解」。另外，有網友也發現王力宏並未針對約砲做回應，引發網友狂轟「敗筆是不道歉」、「沒道歉」。

最讓網友感到訝異的是，王力宏在文末向自己父母道歉，但寫法卻是稱自己爸媽「王爸爸、王媽媽」，明顯是「公關公司寫的」，也有網友形容他這個舉動根本就是「媽寶現形記」！