我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

佛奇:聖誕假期恐讓Omicron狂傳 完全接種也受影響

網列王力宏聲明「7大敗筆」 稱「王爸爸王媽媽」藏Bug

噓！星聞／綜合報導
王力宏被李靚蕾「蕾神之槌」轟得面目全非。圖：宏聲音樂提供
王力宏被李靚蕾「蕾神之槌」轟得面目全非。圖：宏聲音樂提供

王力宏19日晚於社群發聲明回擊，控訴5年8個月的婚姻生活「活在恐懼、勒索，和威脅之下」，不過聲明卻沒有得到網友的同情，反而遭到外界痛罵，還有眼尖網友列出王力宏發文的7大敗筆，大膽猜測是找寫手寫的！

王力宏昨天發表聲明後，隨即遭到李靚蕾發文打臉，更有網友抓出文章中的七大敗筆！首先，王力宏在文中刻意提到女方日文名，但卻把前妻名字寫錯，將「西村美智子」打成「西春美智子」，引來網友砲轟：「提日文名太刻意」、「提日文名真的沒有必要」、「刻意打日文名，整篇簡體，意圖很明顯了」、「日文名西村還寫成西春」。

此外，王力宏的發文中也出現許多錯字、語意不通的情況，讓許多網友邊看邊搖頭酸說「落落長卻不通順，邏輯出錯，還一堆錯字」、「太多邏輯不通的地方了」、「整篇廢文，不如用唱的」；還有網友發現「說以下都是美金單位然後全部都顯示人民幣」。

第三，文中的英文水平不一，例如將「很久沒見」翻譯成「永遠沒見」、將Hello Stranger（通常用於稱呼很久沒見的熟人）翻譯成「陌生人」，有網友認為美籍的王力宏不可能會犯這種錯，引來許多人猜測是找寫手。

而王力宏談及5年8個月婚姻卻用「活在恐懼、勒索，和威脅之下」來形容，這種寫法也遭到網友質疑是出自他人之手，更忍不住吐槽「恐懼然後生三個，這要我怎麼理解」。另外，有網友也發現王力宏並未針對約砲做回應，引發網友狂轟「敗筆是不道歉」、「沒道歉」。

最讓網友感到訝異的是，王力宏在文末向自己父母道歉，但寫法卻是稱自己爸媽「王爸爸、王媽媽」，明顯是「公關公司寫的」，也有網友形容他這個舉動根本就是「媽寶現形記」！

王力宏 李靚蕾 社群

上一則

指王力宏不接電話 李靚蕾再嗆：認不認召妓、約砲、劈腿

延伸閱讀

李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」

李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」
王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫

王力宏遭封殺 音樂系學生深夜哭改論文：當初該選周杰倫
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包
王力宏首度曝李靚蕾日文名「美智子」 卻寫錯姓氏

王力宏首度曝李靚蕾日文名「美智子」 卻寫錯姓氏

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
周玉蔻爆王力宏找人壓新聞 遭演藝圈大姊大「x姊」拒絕

周玉蔻爆王力宏找人壓新聞 遭演藝圈大姊大「x姊」拒絕