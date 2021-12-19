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李靚蕾哥哥175字狂酸王力宏 「可以生3胎？被強姦？」

噓！星聞／綜合報導
王力宏(右)與李靚蕾的8年婚姻畫下句點。本報資料照片
王力宏(右)與李靚蕾的8年婚姻畫下句點。本報資料照片

李靚蕾王力宏浮上檯面的婚變風波，19日王力宏終於打破沉默發表聲明，隨後李靚蕾也逐一列出5大重點反擊，如今傳出李靚蕾的親哥哥也看不下去，直接以175字狠酸王力宏！

據《三立新聞》報導，李靚蕾哥哥20日凌晨看到王力宏的聲明相當傻眼，還認為整篇內容只是笑話，直言王力宏對「不忠」這個詞有很大的誤解，並解釋從未阻止過王力宏來看孩子：「但你在隔離耶又想違規？」

李靚蕾哥哥還說：「我不在乎錢卻一直在講錢，我很在乎孩子但生日重要節日都缺席，順帶一提視訊不算在喔，我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎？我中文不好，到底又是誰逼你寫中文了？，拜託不要牽連我無辜的朋友（炮友）們。」

值得注意的是，李靚蕾哥哥的發文還用一張寫有「父母總是寧願自己少花一點錢，也不願看到子女吃不飽、穿不暖、過得不好」的背景圖來暗諷王力宏。

【李靚蕾哥哥Instagram限時動態全文】

說幾個笑話

我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解

我有錄音檔可以證明但我沒聽過 到底在說什麼？

拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想犯規？

西春美智子…是村啦 還想用仇日情緒轉風向喔？

我不在乎錢卻一直在講錢

我很在乎孩子 但生日重要節日都缺席 順帶一提視訊不算在喔

我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎？

我中文不好 到底又是誰逼你寫中文了？

拜託不要牽連我無辜的朋友（炮友）們

李靚蕾 王力宏

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