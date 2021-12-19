李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

王力宏 前妻李靚蕾 19日深夜在Instagram再貼出回應：「王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.」

王力宏稍早發出聲明反擊，口口聲聲說要睡的李靚蕾不忍了，今天凌晨列出4點聲明，打臉王力宏所言的認識時間，否認拿了贍養費，「唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的『生活費和教育費』，以及現有的工作人員不要解僱（還有你特赦『免費』讓我借住房子18年再還你的房子）。」

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對於王力宏稱「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」，她先虧王力宏記性不好，表示當年王力宏跟另一個前女友還在交往時，「半夜2點約砲出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？」

她也坦承有看心理醫師，但是自己才是長期遭受精神虐待、羞辱、和被情感操控的那個人，王力宏則是你有性成癮和自戀型人格的問題。至於王力宏強調的「沒有不忠」，她非常期待看到王力宏的回應，最後預告：「今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續」

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