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中國官媒再發彭帥影片 與姚明談笑風生

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

記者黃保慧／即時報導
李靚蕾再轟By2妹，原先的貼文中寫王力宏把對方當「炮友」。圖／摘自微博
李靚蕾再轟By2妹，原先的貼文中寫王力宏把對方當「炮友」。圖／摘自微博

By2妹妹Yumi被李靚蕾爆出與王力宏出軌，今晚Yumi又在微博列出7點，其中點出沒有介入過他們的婚姻，還說自己2015年後沒聯繫過王力宏，隔了50分鐘之後，李靚蕾在微博Tag Yumi貼出截圖打臉後，本來說要先睡，隔了2小時再度發文回擊Yumi文中的「王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往」。

李靚蕾針對Yumi文中「王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往」表示「從來沒有」，她在微博寫道，「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的『朋友』 ，『朋友』有調情對話，也正常。看你提供所謂的『分手』對話：王：「我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說」你：「恭喜」。這段看起來也不太像是「正式情侶」分手會有的對話。 2013年我們大部分時間都在一起。我們那時都決定要結婚了，也住在一起好幾個月了，在那之前他也ㄧ直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友/同事/甚至廠商，這些種種是我對『正式交往』的認知。」其實這個回文修改過，文中的「朋友」，李靚蕾原本是使用炮友兩字。

李靚蕾再轟By2妹。圖／摘自微博
李靚蕾再轟By2妹。圖／摘自微博
李靚蕾再轟By2妹，文中的「炮友」一詞後來修改為「朋友」。圖／摘自微博
李靚蕾再轟By2妹，文中的「炮友」一詞後來修改為「朋友」。圖／摘自微博

李靚蕾 微博 王力宏

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