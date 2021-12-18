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松田聖子女兒神田沙也加墜樓不治 享年35歲

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松田聖子女兒神田沙也加墜樓不治 享年35歲

中央社東京19日專電
日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加(圖右)，18日被人發現在北海道札榥市飯店的高樓墜樓。圖為神田沙也加2014年舊照。(Getty Images)
日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加(圖右)，18日被人發現在北海道札榥市飯店的高樓墜樓。圖為神田沙也加2014年舊照。(Getty Images)

日本知名歌星松田聖子的女兒神田沙也加，18日被人發現在北海道札榥市飯店的高樓墜樓，送醫急救後18日晚間宣告不治，享年35歲。她曾與陳柏霖合演有關札幌冬季奧運的日劇

日本報知新聞社報導，松田聖子和資深男星神田正輝的女兒神田沙也加，昨天從高樓墜落，被送醫急救不治，享年35歲。報導引述與神田沙也加關係親密人士指出，神田沙也加墜樓前曾於18日上午10時左右，與父親神田正輝通電話，預先祝賀父親生日快樂。神田正輝1950年12月21日出生於東京。

北海道警方朝著她可能是自殺方向調查中。有相關人士表示，她18日白天被發現倒臥在飯店14樓的屋外空間，而她下榻的房間是在飯店的20幾樓。

神田沙也加正隨著音樂劇「窈窕淑女」劇組人員在北海道札幌公演（札幌文化藝術劇場），預定在白天公演（正午開演）場次演出，但18日上午11時左右，劇組人員無法和她取得聯絡，於是臨時由前寶塚宙組首席女星朝夏Manato代替演出。

這部音樂劇今年11月14日在東京的帝國劇場開始公演，預定全國巡迴演出，明年1月28日在福岡博多座表演最後一場。

神田沙也加2002年5月以歌手身分唱「ever since」一曲出道，2003年出演電影，以女演員身分出道，之後將演藝事業重心擺在音樂劇等舞台。她2014年為動漫電影「冰雪奇緣」日本版中的女主角安娜配音，並唱這部日語版插曲「For the First Time in Forever」，受到高度評價。

神田沙也加於2017年與現年44歲的男演員村田充結婚，2019年離婚。

神田沙也加與台灣男星陳柏霖主演日劇「1972年最後的雪季SAPPRO（札幌）」於2007年播放。陳柏霖在戲中飾演一位從台灣到札幌參加奧運的滑雪選手，與神田沙也加飾演的日本隊代表選手發生了一段刻骨銘心的異國戀。主題曲是由中島美雪主唱的「札幌SNOWY」。

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