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王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

記者王郁惠／即時報導
徐若瑄稍早再度發聲，呼籲王力宏勿殃及友人。圖／摘自徐若瑄IG
徐若瑄稍早再度發聲，呼籲王力宏勿殃及友人。圖／摘自徐若瑄IG

李靚蕾爆料王力宏約砲已有小孩的人妻，「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公……甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，被網友質疑是指王力宏違反自主管理到徐若瑄家參加茶泡飯聚會，徐若瑄昨透過社群發聲明喊告，仍有自稱是她鄰居的網友向媒體爆料多次見到王力宏出入徐若瑄的家，徐若瑄稍早再度發文澄清，直言：「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」

徐若瑄澄清王力宏只有去過她家2次，一次是快閃茶泡飯，當時有一群朋友在；一次是老公來台、在家舉辦家宴，宴請朋友，「每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想！」

並表示「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人」，並以委託律師事務所對侵權行為進行相關的證據搜集及保全，以執行相關的合法維權行動。

徐若瑄發聲強調從沒對不起老公。圖／摘自徐若瑄IG
徐若瑄發聲強調從沒對不起老公。圖／摘自徐若瑄IG
徐若瑄發聲強調從沒對不起老公。圖／摘自IG
徐若瑄發聲強調從沒對不起老公。圖／摘自IG

王力宏 李靚蕾 社群

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