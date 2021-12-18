王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

標榜優質偶像的王力宏 遭到李靚蕾 毀滅性的千字血淚信揭發真面目，原本在中國還有商演的他，今日匆匆返台，剛下飛機就被台灣媒體拍到畫面，有媒體揣測他趕回台灣目的是要安撫李靚蕾，但資深狗仔小葛卻持相反意見，他今日上TVBS網路節目「超錢新聞」中分析是怕這件事發生。

小葛在節目中說，李靚蕾在信中已經說明，王力宏在每一個城市都有不同的約砲對象，加上他的渣男形象已經被幾家代言取消合作，一方面是已經在當地沒工作，另方面是怕中國有女子會向公安 報案，讓他到時候走不出中國，所以急著趕回台灣。

號稱亞洲跟拍一哥的小葛也在節目中聲稱，他早在9年前過去就拍到王力宏召妓，他稱當時他是接到爆料，跟拍果真拍到一位韓籍女士進入王力宏家，因為她不知道門牌還是透過警衛連絡一位叫「周先生」，後來這位周先生同意讓這名女子進入，結果發現她去的樓層正是到王力宏家，小葛說他拍到後對照李靚蕾在文章中說的也狀況也是如此。

小葛再繼續爆料，他也曾拍過一名台籍女子進入王力宏家，待了一個小時後離開還是坐公車，「還好我有帶悠遊卡跟著上公車。」他說這幾個女子都有共同點，有一點年紀且都有大胸部。