王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

中國網友重溫王力宏「魯豫有約」片段。圖／摘自微博

王力宏 遭前妻李靚蕾PO長文毀滅性離婚，除了被當棋子挑撥婆媳關係、召妓、約砲等，也談到「偽單親」的委屈，指王力宏缺席孩子生日、重要節日，並理科太太說的話「缺席的人永遠都有藉口」，「愛和在意是要用行動表示的。你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽，但是沒有看見。愛和在乎是反應在行為上，不是嘴上」。

網友也翻出王力宏過去錄製「魯豫有約」的片段，當時主持人魯豫問他為愛做過最瘋狂的事，王力宏回答「結婚就是滿瘋狂的事啊！但是生孩子也是很瘋狂的事情！」，表示孩子出生的那一刻，人生當中所有擁有的情緒，緊張、害怕、興奮都在那一刻、那一天湧上，在產房直喊「好累，我好累」，被主持人吐槽「感覺是你生的似」。

魯豫與王力宏分享她和李靚蕾提到產後恢復良好，李靚蕾告訴她「她說沒有，她說我特別生完老二之後，我覺得我的五臟六腑的位置都不對了」，聞言王力宏笑著點頭，只說「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸，她可能也沒辦法體會」；對照李靚蕾長文提到婚後不是備孕、懷孕、就是哺乳育兒，5年生三胎又得「偽單親」，網猛酸：「終於能說了，王力宏，非常典型的表演型人格」、「真的火大」、「怎麼有這麼自私冷漠的人」、「拳頭硬了」。