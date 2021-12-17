李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻「茶泡飯」聚會，因違反自主健康管理規範而變調。圖／摘自IG

王力宏 才承認和李靚蕾正在申請離婚，稍早李靚蕾透過社群網站 發表長文，揭露王力宏約砲的面目，且在婚後仍持續維持混亂的男女關係，當中一段提到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公……甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，被網友質疑是在指徐若瑄。

李靚蕾說：「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。我說我覺得不舒服，正常社交聯（絡）可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節 派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

另外，她還說：「我懷孕都快要生產了，你的舞蹈老師『朋友』傳訊給你說他覺得很傷心以為你們是在一起的，另外一位女性『朋友』也是聽到我們在一起在我面前哭了一個小時，說她也以為你們是在一起的。」

即便她經歷了諸多種種，還是願意選擇原諒、陪伴，「但是你還是要自私的離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。」

由於徐若瑄9月在社群分享舉辦茶泡飯宴會，替從美國返台隔離14天出關的王力宏接風，但王力宏依照規定隔離結束後，還需要進行7天的自主健康管理，被質疑群聚根本違反規範，身為公眾人物還帶頭成為「防疫破口」。比對李靚蕾所言「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，被不少網友認為是指徐若瑄，徐若瑄方面目前聯絡不上她，暫時無法取得回應。